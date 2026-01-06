Robert Lewandowski lo tiene claro: quiere seguir en el Barcelona

Robert Lewandowski tiene claro su presente inmediato. El delantero polaco mantiene su intención de continuar en el FC Barcelona hasta el final de la temporada, alejando cualquier escenario de salida a corto plazo, pese al persistente interés procedente de Arabia Saudí.



Así lo ha confirmado Fabrizio Romano, quien subraya que, aunque los clubes saudíes siguen muy atentos a su situación, no existe ningún movimiento realista para este mercado, sino que cualquier posible operación se contempla, en todo caso, de cara al próximo verano.

Arabia Saudí pendiente del polaco

RCD Espanyol de Barcelona v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Pedro Salado/GettyImages

En las últimas horas, el nombre de Lewandowski ha vuelto a situarse en el centro del mercado tras conocerse el fuerte interés del Al-Hilal, que estaría explorando su fichaje aprovechando las negociaciones paralelas por João Cancelo. Según informó el periodista Sacha Tavolieri, el club saudí ha intensificado contactos, impulsado directamente por su entrenador, Simone Inzaghi, que habría solicitado el refuerzo del delantero azulgrana como pieza clave para su proyecto.

Sin embargo, la respuesta del futbolista ha sido tajante. Fuentes cercanas al jugador, citadas por Mundo Deportivo, aseguran que Lewandowski no contempla abandonar el Barça en estos momentos. A sus 37 años, el goleador quiere cumplir sus últimos meses en el Camp Nou y cerrar la temporada con ambición, tratando de repetir un curso exitoso como el anterior, en el que el conjunto azulgrana conquistó tres títulos.

Al- Hilal insiste

No es la primera vez que Al-Hilal intenta seducir al delantero polaco. El club saudí ya ha puesto sus ojos en Lewandowski durante los tres últimos veranos, sin éxito. Y aunque el interés sigue intacto, tanto el entorno del jugador como el propio futbolista consideran que ahora no es el momento adecuado para dar ese paso.

🚨🇵🇱 Robert Lewandowski mantains his clear intention to stay at Barcelona until the end of the season.



Saudi clubs are keen as they’ve been keen for years, nothing new — but topic seen as realistic for summer, not now.



🎥➕ https://t.co/pK9ijQwdZ2 pic.twitter.com/urzfi68g4Z — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 6, 2026

Eso sí, el futuro empieza a asomar en el horizonte. Lewandowski termina contrato con el FC Barcelona en junio de 2026, y aunque no analiza una retirada inmediata, sí comienza a valorar los próximos capítulos de su carrera. De hecho, en las últimas semanas mantuvo una reunión en Barcelona, junto a su agente Pini Zahavi, con el director deportivo de los Chicago Fire, Gregg Berhalter, quien le trasladó el deseo del club de contar con él como gran reclamo para la MLS a partir del próximo verano. Una opción que el polaco no descarta.

Robert Lewandowski confirma que su retiro se avecina

Premier Padel Finals Barcelona - Qatar Airways Premier Padel Tour 2025 | Quality Sport Images/GettyImages

El propio Lewandowski ha sido transparente al hablar de su momento vital y profesional. “Sé que estoy cerca del final de mi carrera, en uno, dos, tres… quizás cuatro años. No lo sé, pero no me siento presionado”, afirmó recientemente. Y añadió una reflexión que explica su actual serenidad: “El fútbol es una parte importante de mi vida, pero no lo es todo, especialmente ahora”.

Por ahora, el mensaje es claro: Lewandowski está centrado en el Barça, en competir al máximo nivel y en exprimir cada minuto de su etapa azulgrana. El ruido del mercado saudí continúa, pero la decisión del ‘9’ parece inamovible… al menos hasta que termine la temporada.

