¿Robert Lewandowski valora la opción del retiro?

Robert Lewandowski podría estar viviendo los últimos capítulos de su carrera profesional. El delantero polaco, actual figura del FC Barcelona, comienza a valorar seriamente la posibilidad del retiro, especialmente si el club catalán no decide extender su contrato más allá de su vínculo actual. La decisión dependerá más del Barça que del propio jugador.

Fuentes cercanas al entorno del futbolista aseguran que Lewandowski estaría encantado de renovar con el conjunto azulgrana. El atacante se siente plenamente identificado con el proyecto y con la ciudad, pero entiende que la continuidad no depende solo de su voluntad, sino también de la dirección deportiva y de las condiciones económicas que el club pueda ofrecerle.

En caso de seguir en el Barcelona, el capitán de la selección polaca estaría dispuesto a asumir un rol distinto. A partir de la temporada 2026, el delantero aceptaría tener menos minutos y servir como guía para los jóvenes del plantel, una muestra clara de su compromiso con el grupo y de su deseo de contribuir desde un papel más simbólico.

Lewandowski y su familia han encontrado en Barcelona un entorno ideal. Su esposa Anna y sus hijas disfrutan plenamente de la vida en la ciudad, y ese bienestar personal pesa tanto como cualquier propuesta deportiva. El delantero valora la estabilidad, la cultura y el estilo de vida mediterráneo que le ha ofrecido Cataluña desde su llegada en 2022.

Por otro lado, el jugador ha recibido ofertas concretas desde Arabia Saudita, donde varios clubes estarían dispuestos a ofrecerle un contrato millonario. Sin embargo, la idea de mudarse a un país con un entorno cultural radicalmente distinto no le resulta atractiva. Lewandowski entiende que el cambio sería un golpe fuerte para su familia y su rutina.

Así, el futuro del polaco parece definido entre dos caminos: continuar en Barcelona bajo nuevas condiciones o colgar los botines como una leyenda del fútbol europeo. El retiro, lejos de ser una amenaza, aparece como una opción digna y coherente con su trayectoria. Si no hay acuerdo con el Barça, el adiós podría llegar antes de lo esperado.