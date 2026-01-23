Roberto Alvarado prioriza el presente y enfría el sueño europeo

Roberto Alvarado ha decidido replantear su horizonte profesional y poner el foco en el presente. El atacante mexicano reconoció que la posibilidad de emigrar al futbol europeo ya no le quita el sueño, una postura que refleja madurez deportiva y un entendimiento claro del momento que atraviesa su carrera con Chivas.

El propio futbolista fue honesto al explicar su sentir respecto a Europa. “Ya no me quita el sueño. Siempre peleé, siempre quise ir a Europa, siempre quise jugar allá. Todavía tengo clavada esa espinita, pero hoy por hoy no es tan fácil por la edad, ya buscan jugadores jóvenes”, dijo, aceptando con naturalidad el contexto actual del mercado.

Lejos de sonar resignado, Alvarado transmitió tranquilidad y convicción. El jugador dejó claro que su prioridad es rendir donde está y disfrutar su etapa actual. “No pierdo la esperanza, pero ya no me quita el sueño. Quiero hacer las cosas bien donde estoy, quiero disfrutar y ser feliz y si Dios quiere, bueno y si no también, que no quede en mí que no pude pelear para ir para allá”.

Con 27 años, el futbolista entiende que el futbol europeo suele apostar por perfiles más jóvenes o por talentos con proyección de reventa inmediata. Esa lectura no implica cerrar puertas, pero sí ajustar expectativas y concentrarse en aquello que está bajo su control: el rendimiento, la regularidad y el liderazgo dentro del terreno de juego.

En ese escenario, Chivas aparece como un proyecto estable y atractivo para el “Piojo”. Alvarado tiene contrato vigente hasta 2028 y su intención es cumplirlo. Dentro del club tapatío se ha convertido en una pieza clave, tanto por su aporte ofensivo como por su peso específico en el vestidor.

El atacante reconoce que su carrera no se define únicamente por un traspaso internacional. Hoy valora la continuidad, el protagonismo y la posibilidad de competir cada fin de semana con responsabilidad. Esa visión contrasta con la presión constante que suele rodear a los jugadores mexicanos respecto a “dar el salto” a Europa.

Además, su postura envía un mensaje claro: no todos los caminos exitosos pasan obligatoriamente por el viejo continente. Para Alvarado, el éxito también está en consolidarse, disfrutar el futbol y responder a la confianza del club que apostó por él a largo plazo.

Así, Roberto Alvarado encara el futuro con serenidad. Si Europa vuelve a llamar, lo recibirá con ilusión; si no, seguirá construyendo una carrera sólida en México. En un entorno marcado por la urgencia y la especulación, el futbolista elige la calma, el compromiso y la coherencia con su momento vital y profesional.