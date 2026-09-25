Roberto Alvarado revive los momentos más emotivos del Mundial 2026

La derrota de la selección mexicana en contra de Inglaterra en la pasada Copa del Mundo sigue siendo una herida abierta. La realidad es que el cuadro nacional estuvo a nada de firma la épica, ante un Estadio Azteca a reventar y con todo en su favor dentro de la cancha al menos para llevar el juego al alargue.

La meta no se consiguió más allá del enorme optimismo de los jugadores nacionales. Meses después, Roberto Alvarado quien jugó todo el cotejo, asegura que veía el cuadro nacional con los enteros para firmar el empate en el tiempo regular.

"PENSAMOS QUE LE ÍBAMOS A EMPETAR A INGLATERRA"



Piojo Alvarado relató, en el podcast "Cracks y Mortales", cómo vivió los minutos finales del partido ante Inglaterra en el Estadio Banorte, recordando que el grupo confiaba en que podían empatar el partido, aunque era complicado… pic.twitter.com/pRDdlimLZ8 — MedioTiempo (@mediotiempo) September 25, 2026

Contra Inglaterra yo sentía que lo íbamos a empatar, pero era jodido porque metieron gente más alta. Intentamos tirar centros, confiábamos que iba a caer el gol. Roberto Alvarado

Roberto añadió que la parte más emotiva de ese partido no fue necesariamente la eliminación, sino todo el camino que el cuadro nacional tuvo que andar para llegar hasta esa noche.

Me preguntaban: ‘Oye, ¿no te dieron ganas de llorar en el himno y así?’. Y yo decía: ‘No’. O sea, a mí me dieron más ganas de llorar cuando en el camino para ir al estadio, que veía a toda la gente así, emocionada, toda la gente gritando, ahí me daban ganas de llorar. Roberto Alvarado

Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026 | Richard Pelham/GettyImages

Para cerrar, Alvarado afirmó que aquella noche en la capital del país fue cuando realmente dimensionó el valor de un Mundial en casa, así como la sinergia que se formó entre aficionados y jugadores.

Ahí es cuando dimensionas lo que significa estar en un Mundial, lo que representas para toda esa gente. Roberto Alvarado

Tras la Copa del Mundo, el hombre de las Chivas fue considerado como uno de los mejores de todo el cuadro nacional en el Mundial por su gran aporte en el ataque.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA SELECCIÓN DE MÉXICO