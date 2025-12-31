Roberto Carlos es operado de urgencia del corazón

La noticia ha generado inquietud en el mundo del fútbol, pero también un mensaje de alivio. Roberto Carlos, leyenda del fútbol brasileño y del Real Madrid, ha sido ingresado de urgencia en Brasil, aunque, según las informaciones conocidas, se encuentra fuera de peligro tras la intervención médica a la que fue sometido.

El exlateral acudió inicialmente a un centro hospitalario para someterse a pruebas relacionadas con un trombo en la pierna, una situación que ya de por sí requería atención especializada. Sin embargo, durante los exámenes médicos, los doctores detectaron que algo no estaba funcionando correctamente en su corazón. Ante ese hallazgo, el equipo médico tomó una decisión rápida y firme: operarlo de urgencia para evitar riesgos mayores.

✅ LA LEYENDA BRASILEÑA ESTÁ FUERA DE PELIGRO



🏥 Roberto Carlos fue a realizarse pruebas por un trombo en la pierna, descubrieron que algo no estaba funcionando correctamente en su corazón y decidieron operarlo de urgencia



¡Mucho ánimo y pronta recuperación! ❤️

La intervención se desarrolló con éxito y, afortunadamente, el pronóstico es positivo. Roberto Carlos no se encuentra en peligro y permanece bajo observación médica, siguiendo los protocolos habituales en este tipo de situaciones. La rápida actuación de los profesionales sanitarios ha sido clave para detectar a tiempo el problema y actuar antes de que pudiera derivar en consecuencias más graves.

La noticia ha provocado una oleada de mensajes de apoyo desde todos los rincones del planeta. Roberto Carlos no solo marcó una era por su potencia, su recorrido interminable y sus inolvidables lanzamientos de falta, sino también por su carisma y su influencia dentro y fuera del campo.

A sus 51 años, el brasileño sigue siendo una figura muy querida y respetada en el fútbol mundial. Este susto sirve como recordatorio de la importancia de los controles médicos y de la salud, incluso para quienes parecían invencibles sobre el césped.

Desde aquí, solo queda sumarse al mensaje generalizado del fútbol: mucho ánimo y una pronta recuperación para Roberto Carlos. El mundo del deporte espera volver a verle pronto, sonriendo y con la energía que siempre le ha caracterizado.