Roberto Martínez se acerca a Al-Nassr y volvería a dirigir a Cristiano

La continuidad de Roberto Martínez al frente de la selección de Portugal parece estar cada vez más cerca de llegar a su fin. Mientras el combinado luso disputa el Mundial 2026, hay versiones que vinculan al entrenador español con la conducción del Al-Nassr, donde volvería a encontrarse con Cristiano Ronaldo.

Negociaciones avanzadas con el club saudí

De acuerdo con la información difundida por RMC Sport, Martínez mantiene conversaciones con el conjunto árabe desde antes del inicio de la cita mundialista. Su contrato con la federación portuguesa expira una vez concluida la copa y todo parecería indicar que no continuará en el cargo.

🚨❌ Portugal coach Roberto Martinez: “The reports on me leaving the job at the end of the World Cup? It’s no-news. Zero”.



“I’m completely focused on the World Cup. These are no news”. pic.twitter.com/EVGrMpomW1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 17, 2026

El interés del equipo del Al-Nassr surge después de la salida de Jorge Jesus, quien dejó la institución tras conquistar la Liga Roshen y poner fin a una larga espera por el título doméstico.

Aún así, pese a las versiones que circulan en Europa, Martínez prefirió restarle importancia a los rumores durante una conferencia de prensa en plena competencia internacional.

“No hay ninguna noticia sobre mi futuro. Nos centramos en el trabajo de los últimos tres años y medio. Estamos en el Mundial tras 40 partidos y el título de la Liga de Naciones, y toda nuestra atención está en el torneo”, aseguró el entrenador.

Sin embargo, la revelación de las negociaciones en medio de la Copa del Mundo despertó cuestionamientos en Portugal, especialmente porque el técnico mantuvo su confianza en Cristiano Ronaldo, incluso en partidos recientes en los que el delantero tuvo una participación discreta y fue blanco de críticas.

Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026 | Lars Baron/GettyImages

Portugal empezó su camino en la competencia con un empate 1-1 frente a la República Democrática del Congo, correspondiente a la fase de grupos del Grupo K, y buscará encaminar su clasificación en los próximos compromisos ante Uzbekistán y Colombia. Mientras tanto, el futuro de Martínez parece estar cada vez más ligado a Arabia Saudita.

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