Rodri elige a sus candidatos para ganar el Balón de Oro

Además de haber ganado el MVP del Mundial 2026, Rodri sabe lo que es levantar el Balón de Oro: lo ganó en 2024, tras un año brillante con el Manchester City y dejando atrás a Vinicius Jr. en una selección que algunos catalogaron como controvertida. En esta temporada está nominado nuevamente, aunque parecería que el premio no saldrá de Kylian Mbappé, Lamine Yamal o Harry Kane, los tres de cosecha espectacular en el último año competitivo.

De cara a la nueva entrega, el volante central del FC Barcelona habló sobre los candidatos y la actualidad en diálogo con la Cadena COPE: “Me parece genial que Lamine y Mbappé se consideren los mejores del mundo, para mí están en la terna, pero el Balón de Oro premia al mejor de cada temporada. Es un año muy abierto. Yo soy de perfil más humilde y a mí me gustaría que lo ganara un español, cualquiera de los seis".

"El Barça piensa que Lamine se merece el Balón de Oro y me parece bien que hagan campaña por él. Yo tengo la sensación de que hay muchos que lo merecen, Cubarsí y muchos otros, pero cada club hace campaña de lo que quiere”.

FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | David Ramos/GettyImages

Por lo pronto, la votación se cerrará este lunes 28 de septiembre de 2026, momento en el que los seleccionados deberán haber enviado sus sufragios para todos los premios que se entregarán en la gala. La ceremonia tendrá lugar el próximo 26 de octubre.



¿Quiénes son los nominados al Balón de Oro 2026?

FBL-AWARD-BALLON D'OR-2021 | FRANCK FIFE/GettyImages

Jude Bellingham

Pau Cubarsí

Marc Cucurella

Ousmane Dembélé

Luis Díaz

Bruno Fernandes

Gabriel

Erling Haaland

Achraf Hakimi

Harry Kane

Khvicha Kvaratskhelia

Lamine Yamal

Sadio Mané

Marquinhos

Lautaro Martínez

Kylian Mbappé

Nuno Mendes

Leo Messi

Joao Neves

Michael Olise

Willian Pacho

Julián Quiñónes

Declan Rice

Rodri

Fabián Ruiz

William Saliba

Ferrán Torres

Dayot Upamecano

Vinícius Jr.

Vitinha

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