Rodri elige a sus candidatos para ganar el Balón de Oro
Además de haber ganado el MVP del Mundial 2026, Rodri sabe lo que es levantar el Balón de Oro: lo ganó en 2024, tras un año brillante con el Manchester City y dejando atrás a Vinicius Jr. en una selección que algunos catalogaron como controvertida. En esta temporada está nominado nuevamente, aunque parecería que el premio no saldrá de Kylian Mbappé, Lamine Yamal o Harry Kane, los tres de cosecha espectacular en el último año competitivo.
De cara a la nueva entrega, el volante central del FC Barcelona habló sobre los candidatos y la actualidad en diálogo con la Cadena COPE: “Me parece genial que Lamine y Mbappé se consideren los mejores del mundo, para mí están en la terna, pero el Balón de Oro premia al mejor de cada temporada. Es un año muy abierto. Yo soy de perfil más humilde y a mí me gustaría que lo ganara un español, cualquiera de los seis".
"El Barça piensa que Lamine se merece el Balón de Oro y me parece bien que hagan campaña por él. Yo tengo la sensación de que hay muchos que lo merecen, Cubarsí y muchos otros, pero cada club hace campaña de lo que quiere”.
Por lo pronto, la votación se cerrará este lunes 28 de septiembre de 2026, momento en el que los seleccionados deberán haber enviado sus sufragios para todos los premios que se entregarán en la gala. La ceremonia tendrá lugar el próximo 26 de octubre.
¿Quiénes son los nominados al Balón de Oro 2026?
- Jude Bellingham
- Pau Cubarsí
- Marc Cucurella
- Ousmane Dembélé
- Luis Díaz
- Bruno Fernandes
- Gabriel
- Erling Haaland
- Achraf Hakimi
- Harry Kane
- Khvicha Kvaratskhelia
- Lamine Yamal
- Sadio Mané
- Marquinhos
- Lautaro Martínez
- Kylian Mbappé
- Nuno Mendes
- Leo Messi
- Joao Neves
- Michael Olise
- Willian Pacho
- Julián Quiñónes
- Declan Rice
- Rodri
- Fabián Ruiz
- William Saliba
- Ferrán Torres
- Dayot Upamecano
- Vinícius Jr.
- Vitinha
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Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo