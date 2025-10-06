Rodri Hernández ha hecho saltar las alarmas tanto en el Manchester City como en la selección española. El centrocampista se lesionó el pasado sábado en el partido que enfrentó a su equipo frente al Brentford por la Premier League, y a los 22 minutos de juego, el jugador pidió el cambio.

Esta mañana, la Real Federación Española de Fútbol ha emitido un comunicado informando que Rodri causará baja en los dos próximos partidos de la selección española y por lo tanto no acudirá a la llamada de Luis de la Fuente.

Rodrigo causa baja para los partidos ante Georgia y Bulgaria.



ℹ️ https://t.co/m0kmJITTa0#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/IHEF1l15Rx — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) October 6, 2025

"Rodrigo Hernández causa baja por lesión en la lista de convocados de la selección española para disputar los partidos de clasificación del Mundial 2026 contra Georgia en Elche y Bulgaria en Valladolid tras las pruebas médicas remitidas por su club a los servicios médicos de la RFEF y una vez fue sustituido este domingo en el partido entre el Brentford y el Manchester City", dice el comunicado emitido por la Federación.

El propio jugador ha descartado que esta nueva lesión tenga relación con la anterior, y además se ha fijado una fecha para volver a jugar.

“Sentí un pequeño pinchazo en el muslo pero parece que no es muy grave. Me estiré un poquito, como ya me ocurrió en la final del Europeo en 2024. No creo que tenga que ver con la rodilla”, dijo Rodri antes de abandonar el estadio del Brentford.

"Me siento fresco. Lo importante es que no creo que sea muy grave. La parte positiva es que al retirarme no he dejado que el músculo se estire más. Afortunadamente, con el parón podré dedicar estas semanas a recuperarme para volver el próximo partido de Premier, contra el Everton en casa. Tan pronto como alcance una consistencia y una continuidad en la competición, lo demás vendrá solo", añadió el jugador.

El partido frente al Everton será el primero del Manchester City después del parón de selecciones el próximo 18 de octubre.

