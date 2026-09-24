La selección española se reencontró en Las Rozas tras la consagración en el Mundial 2026 y Rodri fue uno de los que habló con la prensa luego de la práctica abierta. En un mano a mano con COPE, el volante central reconoció el buen trato que recibió por parte del Real Madrid cuando intentaron ficharlo: "Desde mi posición tengo que decir que el Madrid mostró interés desde el primer momento, que tuvieron un comportamiento ejemplar y que las propuestas fueron de ir a por el jugador, eso quiero también dejarlo claro".

"No sé lo que es ir a 100%, pero está claro que el interés lo tuvieron y fueron con todo un poco lo que tenían y mostrando el interés, cosa que yo agradezco, porque hablé con parte de ellos y ya está", agregó.

Sobre el tono de las charlas, confesó: "Hablé con gente de allí, que me trasladó el entusiasmo, las ganas que tenían de que fuera para allá y eso también hizo que mi decisión fuera más complicada, está claro. Con Mourinho el trato fue muy bueno. Me transmitió sus ganas, su idea de juego, lo que podría aportarles, lo que quería de mí, y me atrajo mucho".

Spain Training Session | Luciano Lima/GettyImages

Finalmente, tras varios idas y vueltas, Rodri decidió ir al FC Barcelona, sembrando una gran desilusión en el Madrid. En consonancia con eso, dijo: "Mi decisión fue por un tema más futbolístico: dónde podía crecer y aportar más, liderar a un equipo repleto de jóvenes, y con la manera que entiendo de juego. No hubo temas sentimentales, ni de dinero”.

El tema de los arbitrajes está muy instalado en el fútbol español, con un Real Madrid sintiéndose perjudicado en reiteradas ocasiones y potenciando este sentir tras el derbi del fin de semana pasado contra el Atlético. De la mano con ese tema, Rodri opinó: "Los árbitros a veces se pueden equivocar pero no creo que trasciendan en una liga de 38 jornadas en ese sentido. Hace daño al fútbol. Hay que intentar evitar ese tipo de discursos. Somos todos humanos y todos fallamos. Está bien defender tu club y tu postura, pero hasta un cierto punto".

Por último, como ganador de la edición 2024, se refirió al Balón de Oro: “Me parece genial que Lamine y Mbappé se consideren los mejores del mundo, para mí están en la terna, pero el Balón de Oro premia al mejor de cada temporada. Es un año muy abierto. Yo soy de perfil más humilde y a mí me gustaría que lo ganara un español, cualquiera de los seis. El Barça piensa que Lamine se merece el Balón de Oro y me parece bien que hagan campaña por él. Yo tengo la sensación de que hay muchos que lo merecen, Cubarsí y muchos otros, pero cada club hace campaña de lo que quiere”.

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