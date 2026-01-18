Rodri Hernández se sincera sobre sus chances de ir al Mundial 2026

Una de las grandes figuras que trabaja para decir presente en el Mundial 2026 es Rodri Hernández: el ganador del Balón de Oro 2024 está volviendo gradualmente a su nivel tras una dura lesión de rodilla y se ilusiona con poder ayudar a la selección española a levantar su segunda copa del mundo, aunque él mismo habla de ir de a poco.

"Me siento cada vez mejor físicamente, aunque todavía no estoy pensando en el Mundial. Todavía queda mucho tiempo, voy paso a paso", dijo el español en declaraciones públicas en las últimas horas.

Otro que habló sobre la vuelta de Rodri a la plenitud fue el propio Pep Guardiola, su entrenador en el Manchester City: "La razón por la que no juega 90 minutos es para protegerlo. Contra el Chelsea fue muy exigente y no se sintió bien para jugar de nuevo inmediatamente. Estamos tratando de gestionar sus minutos, pero está mejorando".

Manchester United v Manchester City - Premier League | James Gill - Danehouse/GettyImages

"El problema no es que pueda hacer 90 minutos, sino cuándo puede jugar 90 minutos. Si juega 90 minutos mañana (por el derbi frente al United), veremos si será capaz de jugar en Noruega en ese partido importante. Con el tiempo volverá, sin contratiempos. Tiene algo natural en su cuerpo, y siempre está ahí", agregó.

El futuro de Rodri en el Manchester City está en duda, ya que el Real Madrid lo sigue de cerca y podría ofertar por él. Por lo pronto, lleva 279 partidos con la camiseta celeste inglesa, con 27 goles anotados y 32 asistencias repartidas. Ganó once títulos, incluyendo la UEFA Champions League de la temporada 22/23, donde anotó el único gol de la final ante el Inter de Milán en Estambul para darle la gloria a los Sky Blue.

Fue internacional con la selección de España en 59 oportunidades, partidos en los que marcó en cuatro oportunidades. Ganó una Eurocopa y una UEFA Nations League.