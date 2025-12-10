Rodrygo cortó la mala racha sin anotar con el Real Madrid y puso el primero vs el Manchester City
Tras 32 partidos sin marcar, Rodrygo rompió el maleficio: le anotó al Manchester City por la jornada 6 de la etapa de liguilla de la UEFA Champions League para adelantar en el marcador al Real Madrid, urgido de victorias para respaldar a su entrenador.
El atacante brasileño no marcaba desde el 4 de marzo de este año, cuando le anotó al Atlético de Madrid en el duelo de ida de los octavos de final de la edición 2024/25 de la UCL. Esta sequía le representó perder un lugar en el equipo titular cuando Carlo Ancelotti era el entrenador y correr de atrás en la consideración de Xabi Alonso en su llegada al banquillo de la Casa Blanca.
El tanto sirvió para que el Merengue le gane transitoriamente al City, aunque los de Pep Guardiola se recuperaron en buena forma y fueron al descanso arriba por 2-1. Ahora, a la espera del segundo tiempo, Rodrygo estará envalentonado para seguir anotando goles tras sus extensos meses de sequía. Con la camiseta del Real Madrid acumula 287 partidos, con 68 goles y 53 asistencias.
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo