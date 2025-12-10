Rodrygo cortó la mala racha sin anotar con el Real Madrid y puso el primero vs el Manchester City

Tras 32 partidos sin marcar, Rodrygo rompió el maleficio: le anotó al Manchester City por la jornada 6 de la etapa de liguilla de la UEFA Champions League para adelantar en el marcador al Real Madrid, urgido de victorias para respaldar a su entrenador.

El atacante brasileño no marcaba desde el 4 de marzo de este año, cuando le anotó al Atlético de Madrid en el duelo de ida de los octavos de final de la edición 2024/25 de la UCL. Esta sequía le representó perder un lugar en el equipo titular cuando Carlo Ancelotti era el entrenador y correr de atrás en la consideración de Xabi Alonso en su llegada al banquillo de la Casa Blanca.

RODRYGO SCORES HIS FIRST GOAL IN 32 MATCHES!



THE DROUGHT IS OVER 🚨 pic.twitter.com/7NbuHU5rAV — ESPN FC (@ESPNFC) December 10, 2025

El tanto sirvió para que el Merengue le gane transitoriamente al City, aunque los de Pep Guardiola se recuperaron en buena forma y fueron al descanso arriba por 2-1. Ahora, a la espera del segundo tiempo, Rodrygo estará envalentonado para seguir anotando goles tras sus extensos meses de sequía. Con la camiseta del Real Madrid acumula 287 partidos, con 68 goles y 53 asistencias.