Rodrygo Goes toma una decisión sobre su futuro en el Real Madrid

El brasileño Rodrygo Goes atraviesa uno de los momentos más complicados desde su llegada al Real Madrid. Según reportes de ESPN Brasil, el jugador se siente infeliz con su rol actual y estaría considerando seriamente abandonar el club en el próximo mercado invernal, al menos en calidad de préstamo.

Desde la llegada de Xabi Alonso al banquillo merengue, la situación del atacante ha cambiado drásticamente. El técnico español ha priorizado otras piezas ofensivas, relegando al brasileño a un papel secundario que contrasta con su protagonismo de temporadas anteriores. Rodrygo ha sido suplente fijo en los últimos compromisos oficiales del equipo.

🚨 BREAKING: Rodrygo is very unhappy with his role at Real Madrid this season, and he's now seriously open to leaving the club in January. @ESPNBrasil pic.twitter.com/BqxgJHPgUU — Madrid Zone (@theMadridZone) November 10, 2025

La falta de confianza del entrenador se refleja también en sus números. El exjugador del Santos no ha logrado marcar un solo gol en los últimos 30 partidos oficiales, una racha preocupante para un futbolista que fue clave en campañas recientes, especialmente en la Champions League. Esa sequía ha afectado su confianza y alimentado su deseo de buscar nuevos horizontes.

Rayo Vallecano de Madrid v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

Diversos medios apuntan que su destino más viable sería la Premier League, donde su velocidad, técnica y capacidad para romper líneas podrían adaptarse bien al ritmo inglés. Equipos con proyectos ambiciosos estarían atentos a la situación del extremo, aunque hasta el momento no existen ofertas formales presentadas al Real Madrid.

El club blanco, por su parte, no tiene intención de precipitar decisiones. La directiva considera que Rodrygo sigue siendo una pieza valiosa a largo plazo, especialmente por su juventud y potencial de crecimiento. Sin embargo, si el jugador insiste en salir, Florentino Pérez podría abrir la puerta a una cesión que le permita recuperar sensaciones fuera de España.

El mercado invernal de 2026 se perfila como un punto de inflexión para Rodrygo. La posibilidad de reencontrarse con su mejor versión en otro entorno suena cada vez más atractiva para el brasileño, cuya relación con el nuevo cuerpo técnico parece haberse enfriado. En Chamartín, el futuro del atacante es hoy más incierto que nunca.