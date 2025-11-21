Rodrygo revela su plan de acción ante la "falta de confianza" de Xabi Alonso

Rodrygo, del Real Madrid, está afrontando con seriedad la difícil situación que vive actualmente en el club, revelando que la única manera de ganarse a Xabi Alonso es mediante “trabajo duro y dedicación”.

En su mejor momento, Rodrygo es uno de los mejores extremos del mundo. Ha sido pieza clave en los dos últimos triunfos del Real Madrid en la Champions League y acumula cerca de 300 partidos con los blancos.

El problema es que hace mucho que no está en su mejor momento y Xabi Alonso lo ha relegado a un papel esporádico durante su primera temporada en el banquillo del Madrid. Tras el empate de Brasil contra Túnez a principios de semana, Rodrygo compartió sus reflexiones sobre su situación actual en el Real Madrid.

Rodrygo, Real Madrid | Denis Doyle/GettyImages

“No hay mucho que pueda hacer”, admitió Rodrygo, según ESPN . “Tengo que seguir trabajando, dedicándome y tratando de ganarme la confianza del entrenador de allá [Alonso], como me la he ganado aquí [Carlo Ancelotti]", y agregó: Esa confianza [la de Alonso] solo se gana durante los entrenamientos. Para seguir mejorando, para que él [Alonso] vea mi dedicación y quizás entonces tenga más oportunidades".

Las actuaciones de Rodrygo con Brasil podrían definir su futuro

Desde el inicio de la temporada 2025/26, Rodrygo ha sido titular en la selección brasileña en tantas ocasiones como en el Real Madrid, sumando tres partidos entre ambos clubes y la selección. Además, sus tres participaciones de gol esta temporada se han producido exclusivamente con la camiseta de Brasil.

A pesar de que solo ha sido titular en dos partidos de Liga y de que 16 jugadores tienen más minutos que él en la liga esta temporada, Ancelotti, su antiguo entrenador en el club, le está dando una oportunidad para demostrar su valía con la Seleçao.

Los problemas de Rodrygo en el Real Madrid comenzaron con Ancelotti aún al frente del equipo, lo que provocó que su nombre se convirtiera en sinónimo de rumores de traspaso el verano pasado. El extremo se quedó en el club y ahora su antiguo entrenador del Real Madrid le está brindando numerosas oportunidades para recuperar su mejor nivel.

Rodrygo, Real Madrid | AFP7/GettyImages

Durante los partidos internacionales de noviembre, Rodrygo fue titular en los dos encuentros de Brasil luciendo la legendaria camiseta número 10. Salvo imprevistos importantes, es casi seguro que formará parte de la convocatoria de la Seleção para el Mundial 2026.

Si su difícil situación en el Real Madrid continúa, el tiempo de juego con Brasil se convertirá en primordial para el extremo de 24 años, quien probablemente volverá a ser vinculado con una salida de la capital española en los próximos mercados de fichajes.

