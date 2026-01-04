Rodrygo vuelve a brillar en el Real Madrid… y reaviva el interés de la Premier y el PSG

El futuro de Rodrygo Goes vuelve a situarse en el centro del mercado de fichajes europeo. Según ha informado Ekrem Konur, experto en noticias mundiales de traspasos y experiodista de BBC y ESPN, varios gigantes del fútbol continental siguen muy de cerca la situación del atacante brasileño del Real Madrid.

Paris Saint-Germain, Chelsea, Arsenal, Liverpool y Manchester City son los clubes que, de acuerdo con esta información, han mostrado interés en hacerse con los servicios del extremo madridista. Un interés que no es nuevo, pero que se ha intensificado en las últimas semanas coincidiendo con el notable rendimiento del jugador.

Rodrygo vuelve a estar en la mira europea

Real Madrid Training Session | Helios de la Rubia/GettyImages

Y es que Rodrygo ha “resucitado” en este último mes con el conjunto blanco. Tras un tramo de temporada irregular, el brasileño ha recuperado protagonismo y sensaciones, encadenando actuaciones decisivas que lo han vuelto a situar como uno de los futbolistas más en forma de la plantilla. Su desequilibrio, capacidad para aparecer en los momentos clave y versatilidad ofensiva han sido determinantes para el equipo.

Mínimo 100 millones o nada

Pese a este resurgir, Konur asegura que las ofertas por Rodrygo siguen llegando a las oficinas del Santiago Bernabéu. Sin embargo, la postura del Real Madrid es clara y firme. El club blanco no contempla su salida salvo que llegue una propuesta irrechazable, fijando el listón en un mínimo de 100 millones de euros.

🚨💣 #EKREMKONUR



👀 PSG, Chelsea, Arsenal, Liverpool y Manchester City están interesados en el fichaje de Rodrygo.



💵 El Real Madrid quiere obtener, como mínimo, 100 millones de euros por su traspaso.



(@Ekremkonur) pic.twitter.com/kMfnvlLY8A — Naninho (@SrNaninho) January 4, 2026

Desde Valdebebas consideran a Rodrygo un activo estratégico, tanto por su rendimiento actual como por su proyección futura. El brasileño ya acumula experiencia en grandes noches europeas y continúa siendo una pieza valiosa dentro del proyecto deportivo.

Así, mientras el mercado se mueve y los grandes clubes europeos toman posiciones, el Real Madrid mantiene la calma. Rodrygo está rindiendo, se siente importante y el precio de su salida está marcado. Todo apunta a que solo una oferta histórica podría cambiar el rumbo de una historia que, por ahora, sigue escribiéndose de blanco.