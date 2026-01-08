Rodrygo y suma su tercer juego consecutivo con participación en gol con el Real Madrid

La semifinal de la Supercopa de España que se disputa entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid está en marcha y pareciera que los merengues van viento en popa rumbo a la gran final, esto después de que Federico Valverde marcara el gol más rápido en la historia dele este certamen y de que apareciera Rodrygo Goes con el segundo tanto de la noche.

El primer tiempo transcurrió con tensa calma para los merengues, puesto que desde la anotación del uruguayo no tuvieron mucho más peligro en el área colchonera, pero para este arranque del segundo lapso decidieron irse de nuevo al frente y fue así que al minuto 55 llegó el segundo tanto obra del mediocampista brasileño.,

La pelota recorrió 30 metros por el aire hasta llegar a los pies de Valverde quien la recibió completamente solo en medio campo pegado a la banda derecha, ahí vio el movimiento de Rodrygo, quien encaró a dos hombres y fue así que se quedó solo frente a Jan Oblak, que pese a achicar de buena forma, no pudo evitar la caída de su marco por segunda ocasión en Jeddah.

RODRYGO DOUBLES THE LEAD FOR MADRID IN THE SEMIFINAL 👀



El brasileño atraviesa un buen momento, y si bien no ha aparecido con tantos goles como se espera, es uno de los futbolistas que tiene más llegada de cara al marco contrario, razón por la cual llegó hoy a tres partidos consecutivos participando con gol o asistencia. Frente al Real Betis en la pasada jornada de LaLiga dio dos pases de gol y de igual forma puso el pase con el que Jude Belligham marcó el primer tanto frente al Sevilla.