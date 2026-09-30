Roméo Lavia hace saltar las alarmas en el Chelsea

El virus FIFA sigue atacando a clubes y selecciones. El lunes por la noche el centrocampista Roméo Lavia tuvo que abandonar cojeando el terreno de juego durante el partido de la UEFA Nations League que enfrentó a Bélgica contra Francia.

Este artículo fue publicado originalmente en SI FC

Las lesiones han marcado la carrera del joven jugador de 22 años en el Chelsea desde que se incorporó al club en el verano de 2023. Lavia se ha perdido más partidos de los que ha disputado desde que los Blues se impusieron al Liverpool en la pugna por su fichaje.

No obstante, esta temporada el jugador ha estado disponible siempre que Xabi Alonso ha contado con él, participando en seis de los siete primeros partidos del Chelsea en lo que va de campaña, cinco de ellos como titular.

Aun así, Lavia todavía no ha disputado los 90 minutos en ningún partido oficial desde que se incorporó al Chelsea, y en su primera titularidad con la selección belga, abandonó el terreno de juego cojeando a los 85 minutos.

Roméo Lavia, Chelsea | MB Media/GettyImages

El centrocampista hizo una gran actuación contra Francia, pero verlo pedir asistencia médica en el suelo y luego salir del terreno de juego con cautela despertó inmediatamente la preocupación en el oeste de Londres.

Lavia ofrece noticias alentadoras tras el susto inicial

Las lesiones musculares han sido una pesadilla para Lavia durante los últimos tres años, por lo que es normal que el incidente del lunes tuviera a los aficionados preocupados por su estado. Afortunadamente para el Chelsea y Bélgica, Lavia reveló que no sufrió ningún tipo de lesión; simplemente tuvo que lidiar con unos calambres y tuvo que ser sustituido.

“Hacía mucho tiempo que no jugaba con tanta intensidad. Es un proceso. Desde el principio me sentí muy cómodo; es el tipo de partido que a todo el mundo le encanta jugar. Todo está saliendo de forma natural”, dijo el jugador en declaraciones para DH.

Lavia fue uno de los jugadores más destacados del equipo de Mark van Bommel frente a Les Bleus. No falló ni uno solo de sus 37 pases e hizo 10 contribuciones defensivas en la ajustada derrota por 1-0, aunque el brillante gol de la victoria de Michael Olise llegó una vez que el jugador del Chelsea ya había abandonado el terreno de juego.

El Chelsea se sentirá aliviado al saber que la baja de Lavia no se debió a ningún problema físico grave. Además, los Blues están sin duda encantados de que este talentoso centrocampista esté por fin rindiendo a un alto nivel de forma constante.

El Chelsea necesita a Lavia más que nunca

La presencia de Enzo Fernández y Moisés Caicedo permitió al Chelsea superar los problemas de lesiones de Lavia durante toda su etapa en el club. Ahora, los Blues necesitan que el belga esté en forma, ya que Caicedo lleva lesionado desde el inicio de la temporada y Fernández se marchó al Manchester City.

Xabi Alonso, Chelsea | Chris Lee - Chelsea FC/GettyImages

Tras el fracaso del Chelsea a la hora de fichar un sustituto para el argentino, el capitán Reece James lleva jugando en este inicio de temporada junto a Lavia en el centro del campo. Sin embargo, ahora el inglés, propenso a las lesiones, se enfrenta a un nuevo problema físico, según ha confirmado el seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel.

A Lavia se le dio la noche libre en la terrible derrota por 3-0 del Chelsea ante el Brentford, previa al parón internacional. Jordan Henderson y Valentín Barco completaron el doble pivote en el centro del campo de Alonso; el primero debutó con el Chelsea y el segundo fue titular por primera vez en la Premier League.

La profundidad del centro del campo del Chelsea es increíblemente escasa en estos momentos, lo que hace que la disponibilidad de Lavia sea de vital importancia. Ahora más que nunca, los Blues necesitan que Lavia demuestre por qué pagaron 62 millones de euros por él hace tres años.

Dado que jugadores clave como James, Caicedo, Cole Palmer y João Pedro están lesionados, al Chelsea le conviene que la explicación de Lavia sobre su sustitución ante Francia sea cierta y que pueda jugar contra el Bournemouth en su primer partido tras el parón internacional.

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