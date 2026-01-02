''Ronald Araújo marca los tiempos de su regreso'', respalda Hansi Flick al jugador del Barcelona

La vuelta de Ronald Araújo al entorno competitivo del FC Barcelona se maneja con cautela y sensibilidad. Tras varias semanas de ausencia, el central uruguayo ya se ha reincorporado al día a día del equipo, aunque su retorno definitivo a las canchas dependerá exclusivamente de cómo se sienta.

El motivo de su parón no fue físico ni táctico, sino un tema de salud mental que el club decidió tratar con absoluta discreción. En la interna se considera que el bienestar personal del futbolista está por encima de cualquier urgencia deportiva, una postura que ha sido respaldada de manera firme por el cuerpo técnico.

En conferencia de prensa, Hansi Flick fue claro al explicar la situación del defensor: “Ronald Araújo será quien decida cuándo regresa, cuando se sienta listo”. La declaración marca una línea poco habitual en el fútbol de élite, pero coherente con el mensaje humano que el club busca transmitir.

🚨💙❤️ Hansi Flick: “Ronald Araujo will be the one deciding when he comes back, when he feels ready”.



“His teammates are supporting him”. pic.twitter.com/LdritfoPZW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 2, 2026

El entrenador alemán también subrayó el acompañamiento colectivo que rodea al zaguero charrúa en este proceso. “Sus compañeros de equipo lo están apoyando”, afirmó Flick, dejando en claro que el vestuario ha cerrado filas alrededor de uno de sus líderes defensivos, entendiendo la complejidad del momento que atraviesa.

En lo estrictamente deportivo, el Barcelona no descarta que Araújo pueda sumar minutos este mismo fin de semana. El escenario sería el derbi catalán frente al RCD Espanyol, un partido de alta exigencia emocional y futbolística, aunque su presencia dependerá de sensaciones finales y no de la necesidad competitiva.

Si el cuerpo técnico decide no forzar su reaparición en LaLiga, el plan alternativo ya está definido. Araújo viajará con el resto del plantel a Arabia Saudita para disputar la Supercopa de España, manteniéndose integrado al grupo y cerca del ritmo competitivo.

Desde la dirección deportiva se valora que el uruguayo recupere confianza sin presiones externas. Saben que Araújo es una pieza estructural del proyecto, pero también que apresurar su regreso podría resultar contraproducente en el mediano y largo plazo, tanto en lo futbolístico como en lo personal.

Así, el Barcelona transita un momento que va más allá del calendario y los resultados. La gestión del regreso de Ronald Araújo refleja una postura clara: paciencia, apoyo y respeto absoluto por los tiempos del jugador, en un contexto donde la salud mental empieza, por fin, a ocupar el lugar que merece.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL BARCELONA