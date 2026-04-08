Ronald Araújo: ''No hay nada que reprochar a este equipo''

El defensa central uruguayo del FC Barcelona, Ronald Araújo, disputó los últimos 17 minutos del partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League frente al Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou, el capitán culé de 27 años tuvo una oportunidad para marcar y hacer menos la desventaja, luego de que el conjunto colchonero se llevará el triunfo 0-2 con anotaciones de Julián Álvarez y Alexander Sorloth.

🚨 Ronald Araujo: “Comeback? We have done it many times... even on their stadium, we will try”. pic.twitter.com/LKFauQdiGv — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 8, 2026

En un partido lleno de polémica arbitral el cuadro blaugrana cayó en casa y sufrió varios errores del árbitro y el VAR, desde un penalti no señalado a su favor y una expulsión merecida al rival, por lo que el referente sudamericano compereció en zona mixta tras el final del encuentro.

Me dicen que hay entrada rigurosa (expulsión de Pau Cubarsí). Este equipo tiene capacidad para remontar esto. Esa jugada condicionó. El gol de ellos lo cambia un poco. No hay nada que reprochar Ronald Araújo.

En contraste con las declaraciones de Ronald Araújo, están las palabras del delantero argentino y campeón del mundo en Qatar 2022, Julían Álvarez, quien abrió el marcador justamente en la jugada siguiente a la expulsión de Cubarsí.

Giulianno estaba contra el último hombre y se cometió una falta, así que eso es todo Julián Álvarez.

Para finalizar, el charrúa dijo a los micrófonos de Movistar+ que el cuadro blaugrana puede ir al Wanda Metropolitano a sacar la remontada.

"Es difícil en su campo, pero si hay alguien que puede hacerlo, somos nosotros. Vamos a ir a buscar la remontada", finalizó.

El internacional uruguayo ha disputado 31 encuentros en la presente temporada con la entidad azulgrana, pero ha registrado apenas 1,396 minutos disputados. El zaguero espera ser uno de los convocados de su selección para la próxima Copa del Mundo 2026 en México, Canadá y Estados Unidos.

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