Ronald Araújo también podría quedar fuera del Barcelona vs Atlético de Madrid

El FC Barcelona vuelve a encender las alarmas de cara al duelo contra el Atlético de Madrid. A la incertidumbre que generó su rendimiento ante el Alavés se suma ahora un golpe inesperado: Ronald Araújo también podría quedar fuera del partido, según reportes de AS. El defensor uruguayo no entrenó este domingo y continúa afectado por un virus estomacal que lo marginó del encuentro anterior. Su presencia para el martes está, literalmente, en el aire.

Mientras la defensa pierde una pieza clave, el mediocampo recibe una bocanada de alivio. Frenkie de Jong se reincorporó con normalidad al entrenamiento tras ausentarse por motivos personales en el duelo contra el Alavés. Su regreso representa una corrección inmediata al equilibrio táctico que Hansi Flick tanto reclamó en jornadas recientes. Si no surge un nuevo contratiempo, el neerlandés estará disponible para enfrentar al Atlético, una noticia que cae como oro puro para un equipo que necesita control, precisión y liderazgo en la mitad del campo.

La sesión de este domingo en la Ciutat Esportiva Joan Gamper se desarrolló en dos ritmos distintos. Los titulares ante el Alavés trabajaron en el gimnasio en un ejercicio de recuperación, mientras que los suplentes saltaron al césped para cumplir con una carga física más exigente. También entrenaron varios jóvenes del filial —Eder Aller, Dro Fernández, Tommy Marqués y Jofre Torrents—, quienes ya habían sido considerados en la convocatoria anterior, una señal clara de que el cuerpo técnico mantiene abiertas las puertas a nuevas opciones.

En paralelo, los lesionados Fermín López, Gavi y Marc-André ter Stegen continuaron sus procesos de recuperación por separado, sin cambios relevantes en sus plazos de regreso.

Chelsea FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5 | Crystal Pix/MB Media/GettyImages

El día también dejó un detalle particular fuera del terreno deportivo: la fotografía oficial del equipo, que debía tomarse este domingo, quedó aplazada debido a la ausencia de Araújo. Un símbolo de lo mucho que representa el uruguayo para el club y del impacto que tendría perderlo en una semana clave.

Con el último entrenamiento programado para este lunes, el Barcelona encara horas decisivas. La pregunta sigue en el aire: ¿Araújo llegará a tiempo o será otra baja sensible ante un rival que nunca perdona?

