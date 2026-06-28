Ronaldo elogia a Messi y Mbappé tras romper su récord de goles en mundiales

Los récords están para romperse, bien lo expresó Ronaldo Nazario y, sino, digánselo a Lionel Messi y Kylian Mbappé que lo demostraron una vez más en el Mundial 2026. El argentino y el francés dejaron atrás la marca de 15 goles mundialistas del brasileño, que durante años ocupó un lugar privilegiado entre los grandes artilleros de la Copa del Mundo.

Lejos de mostrar molestia por perder ese registro, O Fenómeno recibió el momento con naturalidad y aprovechó para llenar de elogios a los dos futbolistas. En una entrevista con L'Équipe, el campeón del mundo con Brasil destacó la vigencia de Messi, definió a Mbappé como su sucesor y recordó que ninguna marca dura para siempre.

Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026 | Jean Catuffe/GettyImages

Ronaldo dejó en claro que no le preocupa haber sido superado en la tabla de goleadores mundialistas. Para el brasileño, romper récords forma parte del deporte y tanto Messi como Mbappé cuentan con méritos suficientes para ocupar ese lugar.

Sobre el capitán argentino, Ronaldo no escatimó elogios. Valoró que, con 39 años, continúe marcando diferencias en cada partido y mantenga una influencia determinante dentro del campo. "Messi es uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol y sigue siendo influyente hoy en día", afirmó.

En otra declaración publicada por TyC Sports, Ronaldo fue incluso un paso adelante al referirse al rosarino. "Cada vez que Messi pisa el césped, lo demás se vuelve histórico y elegante. Es hora de que el mundo deje de esconderse y acepte el hecho de que es el mejor jugador de todos los tiempos", sostuvo.

Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026 | Ryan Pierse - FIFA/GettyImages

Ronaldo también dedicó palabras de admiración a Mbappé, quien igualmente dejó atrás su registro en la Copa del Mundo. El brasileño encontró varias similitudes entre ambos delanteros y considera que el francés representa la continuidad de una generación de grandes figuras. "Su estilo de juego me recuerda a mi apogeo. Es uno de los más grandes del fútbol actual y un heredero natural de las leyendas del juego", manifestó.

🚨 Ronaldo Nazario: "When I watch Kylian Mbappé, he reminds me of myself in MY PRIME." @lequipe pic.twitter.com/nakizzAqSK — Madrid Zone (@theMadridZone) June 28, 2026

El exgoleador brasileño aprovechó el espacio y también habló sobre el presente de Brasil en el Mundial. Ratificó su confianza en Carlo Ancelotti al frente de la Canarinha y respaldó la convocatoria de Neymar, convencido de que todavía puede marcar diferencias. "Tengo una tremenda confianza en el trabajo de Ancelotti. Entiende el fútbol como pocos y sabe cómo manejar la presión. No elegiría a ningún otro entrenador para la Seleção", indicó.

Sobre Ney, Ronaldo sostuvo que su presencia podía resultar fundamental para las aspiraciones brasileñas. "Si podemos contar con él, no deberíamos perder la oportunidad. Obtuvo permiso de los médicos, está en buena forma y ahora tiene la oportunidad de silenciar a quienes no creían en él", cerró.