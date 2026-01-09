Roy Keane anuncia una elección sorpresa para el próximo entrenador del Manchester United

La leyenda del Manchester United, Roy Keane, ha nombrado a Eddie Howe como su candidato preferido para convertirse en el próximo entrenador del club. Los "Diablos Rojos" rescindieron el contrato de Ruben Amorim el lunes, poniendo fin a un mandato de 14 meses lleno de altibajos y dinero gastado en nuevos jugadores.

La ruptura de la relación de Amorim con figuras clave del United (en concreto, el director deportivo Jason Wilcox) ha sido citada como la principal razón de su salida. Sin embargo, los resultados han seguido siendo inconsistentes esta temporada a pesar de una mejoría con respecto a la campaña pasada.

El ex mediocampista del United, Darren Fletcher, actualmente está al mando mientras el club busca un entrenador interino que los lleve hasta el final de la temporada. Ole Gunnar Solskjær y Michael Carrick son los dos principales candidatos para regresar a Old Trafford.

En segundo plano, el United trabajará para identificar un nuevo jefe permanente que se haga cargo, y el experto de Sky Sports, Keane, opina que Howe, que actualmente es entrenador del Newcastle United, tiene el carácter y la experiencia adecuados para asumir el control y tener éxito.

Keane: Howe tiene el temperamento adecuado

“Me quedaría con Eddie Howe. Me gusta”, dijo Keane. “Me gusta lo que ha hecho. Ha dirigido muchos partidos. Cuando sus equipos se enfrentan, juegan un buen fútbol. Tiene sus críticos, pero me gusta lo que ha hecho en el Newcastle”.

"Ha dirigido siete u 800 partidos. Todavía es joven. Me encanta su tranquilidad. Quizás el Manchester United necesite un poco de eso", agregó.

"Ya hemos visto en nuestros nombramientos anteriores que nos gusta la gente con emociones, pero él tiene esa tranquilidad. Por el trabajo que ha hecho en el Newcastle, la Champions League y la copa que ha ganado, me encantaría verlo entrar", sentenció.

"¿Si creo que Fletch es el hombre indicado para lograrlo? ¡Para nada!", continuó. "Pero está a punto de hacerlo durante unas semanas y unos meses. Probablemente gane algunos partidos. Si se deciden por Ole, les deseo mucha suerte. Le deseo lo mejor. Necesitan traer a un entrenador de alto nivel para que tome el control del vestuario”.

Respuesta de Howe a los vínculos con el Manchester United

Howe lleva en St James' Park desde noviembre de 2021 y puso fin a 70 años de espera por un gran trofeo al ganar la Copa EFL 2024-25. Anteriormente, estuvo casi ocho años al frente del Bournemouth —su segunda etapa en la costa sur tras dirigir al club entre 2008 y 2011— y también dirigió al Burnley durante su etapa en la Championship.

Estuvo muy vinculado al puesto de seleccionador inglés antes del nombramiento de Thomas Tuchel, pero siempre ha mantenido su compromiso con el Newcastle. Y esa postura parece no haber flaqueado tras la marcha de Amorim: Howe declaró a los medios que no le interesa que lo alejen de Tyneside.

No, no en este momento. Lo más importante para mí es la felicidad en el puesto, la felicidad en el trabajo. Las relaciones que tengo con las personas que me rodean. Ahora bien, esto no siempre ha sido bueno y las cosas pueden cambiar en cualquier club de fútbol. Pero, por el momento, estoy muy contento. Hemos hecho excelentes nombramientos en los puestos que necesitábamos cubrir, y mientras pueda expresarme de la mejor manera posible, mi mejor versión para ayudar a los jugadores y al club, me quedaré. Eddie Howe

