Roy Keane apunta contra Bruno Fernandes tras la polémica expulsión de Foden en el derbi de Manchester

El exjugador del Manchester United, Roy Keane, fue contundente al analizar la polémica que protagonizaron Bruno Fernandes y Phil Foden el pasado domingo, durante el derbi de Manchester. El capitán de los Red Devils cometió una falta sobre el delantero del City y, cuando quedó tendido en el campo de juego, le dio una patada en la espalda.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

Foden respondió con una patada de dos pies sobre el abdomen de Fernandes y terminó expulsado con roja directa por el árbitro Michael Oliver. La decisión fue ratificada por el VAR, mientras que el capitán del United no recibió ninguna tarjeta por su intervención en el incidente.

Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27 | Shaun Brooks - CameraSport/GettyImages

La fuerte crítica de la leyenda del United

En esa línea, Keane consideró que la expulsión de Foden fue excesiva y apuntó directamente contra Fernandes. El exmediocampista sostuvo que el jugador del United fue quien inició la situación y cuestionó que solo el futbolista del Manchster City terminara castigado.

“Bruno es el que está siendo violento aquí”, afirmó Keane durante la transmisión de Sky Sports. Además, recordó una situación similar que había protagonizado años atrás con Kyle Walker y Rasmus Hojlund y señaló que Fernandes debería haber actuado de otra manera.

“Bruno tiene que hacerlo mejor”, agregó el exjugador, quien también pidió que los futbolistas tengan mayor consideración por sus rivales en este tipo de situaciones, incluso cuando se trata de un partido de máxima tensión.

Maresca también cuestionó la decisión

Asimismo, Enzo Maresca, entrenador del City, también se refirió a la polémica después del encuentro. El técnico italiano reconoció que la expulsión de Foden podía considerarse correcta, aunque sostuvo que la misma acción también podía haber terminado con una tarjeta roja para Fernandes.

PHIL FODEN IS SHOWN A DIRECT RED CARD FOR KICKING OUT AT BRUNO FERNANDES 😳



This is the Manchester Derby! pic.twitter.com/7Bizjw2B0Z — ESPN FC (@ESPNFC) September 13, 2026

La expulsión modificó el desarrollo del partido y obligó al conjunto citizen a jugar con diez futbolistas desde el minuto 23. A pesar de la inferioridad numérica, el equipo de Maresca consiguió imponerse por 0-1 en Old Trafford, con el gol de Erling Haaland a los 60', y mantener su arranque perfecto en la Premier League.

El resultado dejó a los citizens con cuatro victorias en sus primeras cuatro jornadas, mientras que el Manchester United apenas consiguió un triunfo y ocupa el decimotercer puesto de la clasificación.

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