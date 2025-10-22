Rubén Amorim aclara los rumores sobre el mercado de fichajes en el Manchester United

El entrenador del Manchester United, Ruben Amorim, ha desmentido las sugerencias de que Kobbie Mainoo y Joshua Zirkzee podrán dejar el club en enero. Sin embargo eso no significa que la plantilla se mantendrá intacta este verano.

La pareja, que ha caído en desgracia, estuvo fuertemente vinculada con posibles salidas durante el reciente mercado de fichajes. Numerosos clubes, desde el Real Madrid hasta el Tottenham Hotspur, hacían cola para fichar a Mainoo, en particular, con todos vinculados con el cerebral centrocampista.

Pero Amorim insistió públicamente en que el canterano no se iría a ningún lado durante el verano, y esa postura se ha extendido hasta enero.

“Entiendo que [los jugadores quieran irse], pero son nuestros jugadores y necesitamos que todos tengan una buena temporada”, declaró Amorim. “También sé que en nuestro club hay mucho ruido. Los futbolistas quieren jugar, y hay un Mundial. Hay agentes que escuchan a los jugadores y hablan constantemente”.

Rubén Amorim sabe que la presión sigue presente | Carl Recine/GettyImages

Mainoo fue titular con Inglaterra en la final de la Eurocopa 2024, pero desde entonces sólo ha disputado un partido internacional, ya que Thomas Tuchel, comprensiblemente, ha pasado por alto a un jugador que no ha sido titular en la Premier League desde mayo. Se cree que esta falta de actividad con el primer equipo explica la supuesta preferencia de Mainoo por fichar en invierno por el Nápoles, vigente campeón de la Serie A.

A Zirkzee también lo han vinculado con un posible traspaso a Italia en enero. La Roma y el Como están interesados ​​en el exdelantero del Bolonia, que podría permanecer no obstante en la Premier League si los rumores sobre el West Ham United cobran fuerza.

En todo caso se espera que tanto Mainoo como Zirkzee permanezcan en el banquillo de Old Trafford lo que resta de temporada, pero ahora es Harry Maguire quien ha generado dudas sobre su futuro en Manchester.

Harry Maguire siembra dudas sobre su futuro en el Manchester United

Harry Maguire marcó de cabeza su primer gol de liga de la temporada | Carl Recine/GettyImages

Después de vestirse de héroe y anotar el gol de la victoria contra el Liverpool el domingo por la tarde, Maguire se sintió repentinamente melancólico.

"Llevo aquí siete años, así que ha sido duro no conseguir esa victoria", comentó el internacional inglés en referencia a la espera de nueve años del United para una victoria en Anfield. "Lo he tenido un poco en mente, para ser sincero.

"Estoy en mi último año, así que esta podría ser la última vez que juegue en Anfield con este club. Por eso es muy importante haber venido aquí y haber cumplido con ese objetivo", agregó.

El contrato de Maguire vence en junio. Se ha hablado de una extensión con la condición de que el jugador de 32 años de edad acepte un salario más bajo.

Más noticias sobre el mercado de fichajes