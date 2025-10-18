Rúben Amorim, entrenador del Manchester United, anunció que Bruno Fernandes y el resto de sus jugadores estelares estarán disponibles para el importante encuentro que tendrán este domingo contra el Liverpool.

Fernandes tuvo que abandonar el encuentro de su selección ante Hungría por una molestia física y no participó en el entrenamiento del United el jueves. La selección lusa empató 2-2 y no pudo celebrar su clasificación directa al Mundial.

“Bruno jugó 62 minutos con Portugal, le dimos un día más para recuperarse”, explicó el técnico de 40 años. “Intentamos equilibrar todo para tener a todos listos. Pero están preparados, los muchachos que regresan de las selecciones nacionales están listos para jugar”.

Bruno Fernandes, Casemiro, Matheus Cunha and Amad were given extra time off to recover after returning from international duty 🔴



18-year-old Shea Lacey was involved in this morning's session ahead of Sunday's match against Liverpool. pic.twitter.com/woFELR5WGu — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 16, 2025

Tanto Amad Diallo, jugador de Costa de Marfil, como los brasileños Casemiro y Matheus Cunha recibieron un descanso después de una intensa semana de viajes internacionales, pero deberían estar en condiciones de tener participación en Anfield. Diogo Dalot, compañero de Fernandes en la selección portuguesa, también se espera que juegue el domingo.

Sin embargo, no todas las noticias fueron positivas en la actualización ofrecida por el entrenador del United, que sigue lidiando con una plantilla afectada por bajas y esfuerzos acumulados.

Bajas en el United

El United no solo tiene buenas noticias con sus jugadores tocados, antes del compromiso contra el Liverpool. El defensa del equipo Noussair Mazraoui sigue pasando por problemas físicos, algo que le ha sucedido durante toda la temporada.

Amorim dijo que no estaba seguro si podía tener al defensor disponible para el encuentro del domingo.

El versátil internacional marroquí ha disputado solo dos partidos como titular esta temporada y no se unió a su selección este mes. Mientras sigue recuperándose de una lesión en el muslo, Mazraoui permanecerá fuera de los terrenos de juego junto con Lisandro Martínez, aunque no por mucho tiempo.

Portugal v Hungary - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Jose Manuel Alvarez Rey/GettyImages

El central argentino se acerca a su regreso a plena forma tras estar ocho meses de baja por la rotura del ligamento cruzado anterior en febrero. “Licha está cerca”, reveló Amorim, “casi listo para volver a entrenar con el equipo”.

Fue Martínez quien marcó el primer gol en el empate 2-2 durante la última visita del United a Anfield en enero. Amorim recordó sentirse “realmente frustrado” por solo haber conseguido un punto en el estadio del campeón eventual de la Premier League. “Ese día demostramos que podemos competir contra cualquier rival”.

Fernandes y sus compañeros tendrán un gran desafío para demostrarlo de nuevo este domingo.