Mercado de fichajes: Bruno Fernandes, pretendido por un gigante europeo; Florian Wirtz, Lewandowski, Endrick y más

El mercado de fichajes nunca descansa, ya que la ventana de invierno se acerca día a día y los clubes empiezan a ver en el inicio de la temporada cuáles son los puestos que necesitan reforzar para tener el plantel idóneo para luchar por sus respectivos objetivos.

Con Carlos Baleba, Andy Robertson, Sandro Tonali y Morten Hjulmand como algunos de los protagonistas, estas son las noticias del día.

Premier League

Manchester United v Arsenal - Premier League | James Gill - Danehouse/GettyImages

Bryan Mbeumo le insiste al centrocampista del Brighton, Carlos Baleba, a unirse al Manchester United en 2026. (Fuente: The Sun)

El centrocampista del Sporting de Lisboa, Morten Hjulmand, es otro objetivo del Manchester United, pero su traspaso a Old Trafford depende de si Ruben Amorim, exentrenador del Sporting, sigue al mando. (Fuente: Gianluca Di Marzio)

Bruno Fernandes podría abandonar el Manchester United. Los Diablos Rojos exigen una tarifa de alrededor de 53,7 millones de dólares por el internacional portugués, que podría acabar fichando por el Bayern Múnich. (Fuente: TEAMtalk)

Las negociaciones contractuales entre el Liverpool y el lateral izquierdo Andy Robertson se han estancado, pero no hay ninguna posibilidad de que se marche en enero. (Fuente: Football Insider)

Arsenal, Chelsea, Liverpool y Tottenham han fracasado en sus intentos por el centrocampista de la Juventus, Khephren Thuram. (Fuente: TBR Football)

El Chelsea se encuentra entre los que tienen al lateral izquierdo de la Lazio, Nuno Tavares, en carpeta. Los Blues dudaron en aceptar su precio de 50 millones de euros (58,4 millones de dólares) durante el verano, pero se espera que Tavares esté disponible por un precio significativamente menor en enero. (Fuente: Il Messaggero)

Otro objetivo del Chelsea es el excentrocampista de la Lazio, Sergej Milinković-Savić, cuyo contrato con el Al Hilal expira el próximo verano. El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, también es un gran seguidor del internacional serbio para sumarlo a su plantilla. (Fuente: Corriere dello Sport)

El delantero del Palmeiras, Vitor Roque, es otro jugador en la mira del Chelsea tras impresionar luego de su salida del FC Barcelona. (Fuente: Fichajes)

El Paris Saint-Germain prepara una oferta de 60 millones de euros (70,1 millones de dólares) para fichar al centrocampista del Newcastle United, Sandro Tonali. (Fuente: Fichajes)

LaLiga

Championship celebration Atletico Madrid | Soccrates Images/GettyImages

El delantero del Real Madrid, Endrick, es buscado por ocho clubes europeos: Aston Villa, Brighton, Manchester United, Newcastle, West Ham United, Juventus, Real Sociedad y Valencia. (Fuente: Mark Brus)

El West Ham ya ha presentado una oferta de cesión por Endrick, pero es poco probable que convenza al internacional brasileño. (Fuente: TEAMtalk)

Xabi Alonso ha pedido al Real Madrid que no invierta en un centrocampista de alto valor hasta el próximo verano, cuando espera que Florian Wirtz pida marcharse del Liverpool y probablemente esté interesado en reunirse con su exentrenador del Bayer Leverkusen. (Fuente: Defensa Central)

Los directivos del Real Madrid han advertido a Ferland Mendy que podría rescindir su contrato en 2026 si no mejora su rendimiento físico. (Fuente: Fichajes)

Marc-André ter Stegen no descarta dejar el Barcelona en enero si no consigue recuperar la titularidad. (Fuente: Florian Plettenberg)

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, querría contar con el delantero del Barcelona Robert Lewandowski, quien ha sido vinculado con un sorprendente traspaso al Metropolitano. (Fuente: SPORT)