Ruben Amorim ofrece una preocupante actualización sobre las lesiones en el Manchester United

El entrenador del Manchester United, Ruben Amorim, admitió que su optimismo inicial sobre la lesión del central Matthijs de Ligt podría haber sido erróneo, ya que el internacional holandés no pudo regresar a la convocatoria del lunes.

De Ligt se perdió el empate 1-1 contra el West Ham United por lo que Amorim describió como una “pequeña molestia”. El técnico de los Red Devils admitió públicamente que esperaba verlo de vuelta a tiempo para el viaje a Wolverhampton Wanderers el lunes.

Desafortunadamente, mientras el United se alzaba con una victoria aplastante por 4-1 sobre el último clasificado de la Premier League, De Ligt no aparecía. Amorim puso de titular a dos laterales naturales, Luke Shaw y Noussair Mazraoui, en la defensa central junto al joven Ayden Heaven, con Lisandro Martínez, aún en plena recuperación, y Leny Yoro en el banquillo.

Al preguntarle sobre el estado de salud de De Ligt, Amorim insistió en que no podía predecir cuándo regresaría el jugador de 26 años de edad.

“No sé, a veces uno tiene una idea y luego hay que ver día a día. No voy a decir cuándo volverá", admitió Amorim.

Matthijs de Ligt sigue de baja por lesión | James Gill - Danehouse/GettyImages

Amorim: Impresionante respuesta al empate de los Wolves

Los problemas defensivos del United quedaron en evidencia contra los Wolves, ya que los anfitriones, que tienen dos puntos en 15 partidos esta temporada, anotaron apenas su octavo gol de la campaña para enviar a los dos equipos al medio tiempo con el marcador empatado a 1-1.

Si bien el empate se sintió merecido en el momento, no fue un reflejo justo del dominio del United durante todo el encuentro, y Amorim se aseguró de recordarles ese hecho a sus jugadores durante su charla con el equipo en el intervalo.

“Me siento bien”, reflexionó Amorim. “Creo que jugamos bien la mayor parte del tiempo. Creo que nos desconectamos un poco después del primer gol, lo cual nos perjudicó. Pero en la segunda mitad, todos sentimos que estábamos ahí para ganar el partido y eso fue una buena sensación.

“Es muy bueno eso [la lucha en la segunda mitad], pero debemos preocuparnos por cómo encajamos un gol cuando tenemos el control total del partido. Estuvimos muy cerca de marcar un segundo gol para sentenciar, un poco, el partido. Pero estoy contento con la respuesta después del descanso”.

“Estaba claro que dominamos los partidos, pero no terminamos las jugadas como deberíamos. Necesitamos mejorar en los detalles. Intentaba explicarles a los jugadores que tenemos 45 minutos para ganar los tres puntos cruciales para nuestra vida”.

