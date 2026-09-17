Rumores del mercado de fichajes: al Manchester United le interesa una estrella del Barça; Olise, Wirtz y más

En la Premier League, el Arsenal, el Chelsea y el Manchester United estarían interesados en fichar a Raphinha. Mientras tanto, en LaLiga, el Barcelona ha establecido un precio de venta de 80,8 millones de dólares (59,9 millones de libras / 70 millones de euros) por Frenkie de Jong.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

En su intento por fichar a la sensación del Barcelona, ​​Fermín López, el Manchester United está dispuesto a alcanzar la astronómica cifra de 161,5 millones de dólares (140 millones de euros). (Fuente: El Nacional)

El Chelsea ha tasado a Estêvão en hasta 138,5 millones de dólares ante el interés de clubes rivales como el Liverpool y el Barcelona. (Fuente: Ekrem Konur)

Nico Williams podría cubrir ese vacío en Stamford Bridge, ya que el Chelsea contempla una oferta de 103,8 millones de dólares (90 millones de euros) por el delantero del Athletic Club. (Fuente: El Nacional)

El Manchester United está intensificando su interés en el central del Everton, Jarrad Branthwaite —jugador seguido también por el Atlético de Madrid y el Manchester City—, a quien el Everton ha valorado en 107,8 millones de dólares. (Fuente: TEAMtalk)

Noni Madueke ha despertado el interés del Atlético de Madrid y de la Juventus tras perder protagonismo en el Arsenal. (Fuente: CaughtOffside)

Aunque queda mucho camino por recorrer, el Bayern Múnich no ha descartado por completo la idea de un posible intercambio de Michael Olise por Florian Wirtz del Liverpool, si el extremo francés decide agotar su contrato. (Fuente: CF Bayern Insider)

Liverpool v Fulham - Premier League 2026/27 | James Gill - Danehouse/GettyImages

En medio de las negociaciones para un nuevo contrato, Raphinha ha suscitado ofertas lucrativas por parte del Arsenal, el Chelsea, el Manchester United y el Al Hilal. (Fuente: El Nacional)

La joven promesa del centro del campo del Sturm Graz, Luca Weinhandl, ha llamado la atención del Arsenal, el Aston Villa y el Brighton & Hove Albion. (Fuente: CaughtOffside)

El Liverpool se ha sumado a la lista de equipos que siguen al centrocampista de la Fiorentina, Cher Ndour. También se ha vinculado con él al Brighton, al Crystal Palace y al Hull City. (Fuente: TEAMtalk)

El Bayern Múnich ha señalado a Nick Woltemade como el futuro sustituto de Harry Kane. El poco convencional delantero alemán se encuentra actualmente cedido en la Juventus por el Newcastle United, tras haber dejado de contar para el equipo de St. James’ Park. (Fuente: Fichajes)

LaLiga

Se ha fijado un precio de 46,2 millones de dólares (40 millones de euros) por Alejandro Balde, jugador que interesa al Manchester United y al Inter de Milán. (Fuente: Fichajes)

El Barcelona ha establecido un precio de venta de 80,8 millones de dólares (70 millones de euros) por Frenkie de Jong, quien es objeto de gran interés por parte del Liverpool. (Fuente: El Nacional)

El AC Milan sigue de cerca a Brahim Díaz, la polivalente joya del Real Madrid, como posible objetivo para el mercado de fichajes de enero. (Fuente: Fichajes)

Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1 | Mateo Villalba/GettyImages

El delantero del Espanyol Roberto Fernández ha sido incluido en la agenda del Barcelona por petición expresa de Hansi Flick. (Fuente: El Nacional)

Con el objetivo de adelantarse a la competencia, el Chelsea ha planteado la posibilidad de ofertar 23,1 millones de dólares (20 millones de euros) por Xavi Espart, una de las joyas del Barcelona. (Fuente: Fichajes)

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