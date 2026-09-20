Rumores del mercado de fichajes: el Arsenal buscaría a Endrick; Estêvão, Yankuba Minteh y más

En la Premier League, el Liverpool y el Manchester City están listos para competir por el fichaje del lateral derecho de la Real Sociedad, Jon Aramburu. Mientras tanto, en LaLiga, la joven promesa del Manchester United, JJ Gabriel, ha recibido una oferta formal del Barcelona.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

Es probable que el Liverpool hubiera cerrado el fichaje del extremo del Brighton & Hove Albion, Yankuba Minteh, el último día del mercado de fichajes si no hubiera estado de baja por lesión. (Fuente: Foday Manneh)

Ahora, el Liverpool prepara una oferta por el extremo del Chelsea, Estêvão, que podría alcanzar los 100 millones de libras (134 millones de dólares). Sin embargo, los *Blues* no tienen intención de vender. (Fuente: Fichajes)

La resistencia del Chelsea podría verse puesta a prueba por el Barcelona, ​​que considera que una oferta de 130 millones de euros (149 millones de dólares) por Estêvão bastaría para hacerse con los servicios de un jugador que lleva tiempo en su lista de objetivos prioritarios. (Fuente: El Nacional)

El Nottingham Forest no tiene prisa por vender al cotizado centrocampista Morgan Gibbs-White tras haber hecho caja con Elliot Anderson. Arsenal, Manchester United y Tottenham Hotspur están interesados ​​en el jugador de 26 años. (Fuente: Football Insider)

Mateo Kovačić desea abandonar el Manchester City en el mercado de invierno, al considerar que ha sido tratado injustamente por el nuevo entrenador, Enzo Maresca. (Fuente: Sportske novosti)

Se espera que varios clubes de la Premier League intenten fichar al extremo Noni Madueke en enero, dado que ha contado con pocos minutos durante las primeras semanas de la temporada. (Fuente: Football Insider)

El Liverpool y el Manchester City están listos para competir por el fichaje del lateral derecho de la Real Sociedad, Jon Aramburu, de 24 años. (Fuente: TEAMtalk)

FBL-ESP-LIGA-REAL SOCIEDAD-ATLETICO MADRID | ANDER GILLENEA/GettyImages

Ojeadores del Manchester United han seguido recientemente al extremo de 15 años del Vålerenga, Gabriel Rajković, uniéndose así a Arsenal, Chelsea y Barcelona en la carrera por hacerse con el joven talento. (Fuente: TV2)

El Newcastle United busca un delantero joven ante la probable salida de Nick Woltemade el próximo verano. La Juventus podría presentar una oferta al finalizar su cesión, pero el internacional alemán también está siendo seguido por el Bayern de Múnich, el Borussia Dortmund y el RB Leipzig. (Fuente: Chronicle Live)

El Everton está dispuesto a exigir una cifra astronómica para dejar salir al defensa central Jarrad Branthwaite, tras el renovado interés del Manchester United; se prevé que su oferta anterior de 50 millones de libras (67 millones de dólares) resulte totalmente insuficiente. (Fuente: Football Insider)

LaLiga

El Bayern de Múnich ha presentado una oferta de 70 millones de euros (80 millones de dólares) para fichar al centrocampista del Barcelona Dani Olmo, quien se ha visto obligado a asumir un rol de rotación en el Camp Nou esta temporada. (Fuente: El Nacional)

El representante de Endrick se reunirá con el Real Madrid durante el parón de selecciones para expresar su preocupación por el escaso protagonismo del jugador esta temporada. El Arsenal está muy interesado en hacerse con los servicios del brasileño en enero, mientras que clubes como Aston Villa, Fulham, Liverpool, Manchester City, Manchester United y Tottenham consideran que Endrick podría estar disponible en 2027. (Fuente: TEAMtalk)

La joven promesa del Manchester United, JJ Gabriel, ha recibido una oferta formal del Barcelona. El jugador, de 15 años, desea seguir los pasos de Lionel Messi. (Fuente: indykaila)

Manchester United U18 v Sabah U18: UEFA Youth League | Zohaib Alam/GettyImages

El centrocampista del Ajax Abdellah Ouazane, de 17 años, sigue en la agenda del Real Madrid después de que un traspaso previsto para 2025 fracasara debido a que no superó las pruebas médicas. (Fuente: Fichajes)

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