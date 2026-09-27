Rumores del mercado de fichajes: el Arsenal buscaría fichar a Haaland; Palmer, Virgil van Dijk y más

En la Premier League, Cole Palmer sigue totalmente centrado en triunfar con el Chelsea y recuperar su puesto en la selección inglesa. Mientras tanto, en LaLiga, el Real Madrid sigue de cerca la situación del Manchester City. Además de Haaland, el club blanco estaría encantado de fichar al mediapunta Rayan Cherki y al defensa Joško Gvardiol.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

El central del Liverpool, Virgil van Dijk, terminará fichando por el AC Milan "tarde o temprano". El gigante de la Serie A se prepara para intentar hacerse con sus servicios a coste cero al finalizar la temporada. (Fuente: Carlo Pellegatti)

Tras el veredicto de culpabilidad contra el Manchester City, tanto el Arsenal como el Real Madrid han manifestado su interés en fichar al delantero Erling Haaland si el internacional noruego decide abandonar el Etihad. (Fuente: Football Insider)

A pesar del interés del Arsenal y del Liverpool, Trent Alexander-Arnold no tiene intención de dejar el Real Madrid para regresar a la Premier League. (Fuente: TEAMtalk)

El Manchester United sigue interesado en fichar al delantero del Sunderland, Brian Brobbey, un jugador al que los "Red Devils" ya habían seguido durante la etapa de Erik ten Hag como entrenador. (Fuente: Football Insider)

Además del Man Utd, clubes como el Aston Villa, el Chelsea y el Tottenham Hotspur también siguen la pista de Brobbey. En el resto de Europa, equipos como el Atlético de Madrid, el Bayern de Múnich y la Juventus también han mostrado interés. (Fuente: Flashscore)

Tanto el Liverpool como el Manchester United contemplan intentar el fichaje del central del Tottenham, Micky van de Ven, en el futuro; sin embargo, su reciente renovación podría elevar su precio a una cifra inasumible para ambos clubes. (Fuente: CaughtOffside)

Cole Palmer sigue totalmente centrado en triunfar con el Chelsea y recuperar su puesto en la selección inglesa; no se cree que el mediapunta esté interesado en los rumores que apuntan a un posible traspaso al Manchester United. (Fuente: Flashscore)

Brentford v Chelsea FC - Premier League 2026/27 | NurPhoto/GettyImages

La Juventus se ha sumado a la larga lista de pretendientes del lateral izquierdo del Crystal Palace, Tyrick Mitchell, cuyo contrato actual expira al final de la temporada. (Fuente: Tuttosport)

Por otro lado, el extremo del Liverpool, Federico Chiesa, contempla regresar a la Juventus en un intento por relanzar su carrera estancada. (Fuente: Tutto Juve)

El centrocampista del Mónaco Mamadou Coulibaly, de 22 años, está en el punto de mira del Brentford, el Newcastle United, el Atlético de Madrid y el Nápoles. (Fuente: fussball-news)

El lateral derecho del Tottenham, Pedro Porro, sigue siendo el objetivo soñado del entrenador del Barcelona, ​​Hansi Flick. (Fuente: El Nacional)

LaLiga

Alejandro Balde podría reconsiderar su decisión de permanecer en el Barcelona cuando llegue el mercado de fichajes de enero si sigue teniendo dificultades para sumar minutos. El lateral izquierdo sigue siendo un objetivo prioritario para el Manchester United. (Fuente: Mundo Deportivo)

El Barcelona no trazará planes concretos para fichar al delantero del Manchester City, Erling Haaland, dada la incertidumbre sobre el futuro del club de la Premier League; sin embargo, se centrará en recaudar fondos en futuras ventanas de fichajes para estar en condiciones de entrar en la puja por su contratación si el internacional noruego decide marcharse. (Fuente: Fichajes)

Si se diera esa situación, Rodri planea contactar con Haaland para convencer a su excompañero de equipo de que fiche por el Barcelona. (Fuente: El Nacional)

England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1 | Justin Setterfield/GettyImages

El Real Madrid sigue de cerca la situación del Manchester City. Además de Haaland, el club blanco estaría encantado de fichar al mediapunta Rayan Cherki y al defensa Joško Gvardiol, mientras que el trío de centrocampistas formado por Ayyoub Bouaddi, Elliot Anderson y Enzo Fernández figuraba en los primeros puestos de la lista de deseos del Madrid este verano. (Fuente: SPORT)

La Juventus está dispuesta a reactivar su interés por Bernardo Silva, con la esperanza de que la falta de minutos le lleve a decidir abandonar el Manchester City el próximo verano. (Fuente: Tutto Juve)

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