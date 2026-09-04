Rumores del mercado de fichajes: el Arsenal prepara una oferta por Dembélé; Tchouaméni, Estêvão y más

Los movimientos d ecara al mercado de fichajes no se detienen. En la Premier League, el Liverpool ha acordado un nuevo contrato con el joven extremo Rio Ngumoha para frenar el interés del Barcelona, ​​el Real Madrid y el Bayern Múnich. Mientras tanto, en LaLiga, el Barcelona ha señalado al lateral izquierdo del Inter, Federico Dimarco, como un posible objetivo para el próximo verano.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

Estêvão está evaluando su futuro en el Chelsea ante la incertidumbre sobre el papel que desempeñará bajo las órdenes de Xabi Alonso. Aunque el joven delantero prefiere quedarse en Stamford Bridge, considerará una salida en enero si pierde la pugna por los minutos de juego frente a Cole Palmer y Morgan Rogers. (Fuente: ESPN Brasil)

Otro extremo del Chelsea, Pedro Neto, también desea quedarse y luchar por un puesto en el equipo. El internacional portugués era consciente del interés de varios clubes de la Premier League —incluido el Manchester City— durante el verano, pero decidió no buscar una salida. (Fuente: TEAMtalk)

El entrenador del Chelsea, Alonso, consultó a Kylian Mbappé durante el verano sobre Manu Koné, centrocampista de la Roma y compañero de selección francesa; la opinión muy favorable del delantero del Real Madrid convenció a los Blues para intentar cerrar el fichaje. (Fuente: Foot Mercato)

El centrocampista del Real Madrid Aurélien Tchouaméni era el objetivo prioritario del Manchester United para la medular, pero las dudas sobre el impacto que sus exigencias salariales tendrían en la estructura de sueldos actual hicieron que los Red Devils se mostraran reticentes a intentar su fichaje. (Fuente: The Sun)

El Manchester United mantuvo conversaciones activas con el Manchester City por el lateral izquierdo Rayan Aït-Nouri durante gran parte del último día del mercado, pero la operación fracasó ya que los Red Devils solo buscaban una cesión, probablemente con vistas a intentar fichar a Lewis Hall, del Newcastle United, en propiedad en 2027. (Fuente: Ben Jacobs)

El Liverpool ha acordado un nuevo contrato con el joven extremo Rio Ngumoha para frenar el interés del Barcelona, ​​el Real Madrid y el Bayern Múnich. (Fuente: TEAMtalk)

Liverpool v Nottingham Forest FC - Premier League 2026/27 | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

El Arsenal planea incorporar una gran estrella a su delantera tan pronto como en enero de 2027, momento en el que fijará su objetivo en la pareja del Paris Saint-Germain formada por Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia. Junior Kroupi, del Bournemouth, se perfila como una alternativa. (Fuente: Fichajes)

El defensa central del AC Milan, Fikayo Tomori, rechazó ofertas del Aston Villa y del Fulham antes de que el entrenador Ruben Amorim decidiera finalmente no vender al jugador. (Fuente: Gazzetta dello Sport)

Tanto el Aston Villa como el Newcastle volverán a intentar fichar al delantero del Bayer Leverkusen, Christian Kofane, en enero. (Fuente: Football Insider)

LaLiga

El Real Madrid rechazó una oferta de 40,5 millones de dólares (35 millones de euros) del Galatasaray por el centrocampista Eduardo Camavinga en la recta final del mercado de fichajes, al considerar que la cifra estaba muy por debajo de sus pretensiones económicas. (Fuente: Fotomaç)

Hansi Flick está decidido a que el Barcelona se desprenda del lateral izquierdo Alejandro Balde, pues considera que el joven es una mala influencia para el extremo estrella Lamine Yamal. (Fuente: El Nacional)

El Barcelona ha señalado al lateral izquierdo del Inter, Federico Dimarco, como un posible objetivo para el próximo verano, momento en el que expira el contrato actual del italiano. Dimarco está interesado en fichar por el Barcelona. (Fuente: SPORT)

FC Internazionale Training Session | Mattia Pistoia - Inter/GettyImages

El Real Madrid decidió no ejecutar la cláusula de recompra del centrocampista Chema Andrés antes de su traspaso del Stuttgart al Brighton & Hove Albion, renunciando así a cualquier control sobre el futuro del jugador formado en su cantera. (Fuente: AS)

Una vez cerrado el mercado de fichajes, el Barcelona trabaja para cerrar un nuevo contrato con el joven delantero Hamza Abdelkarim, cuya cláusula de rescisión de 17,4 millones de dólares (15 millones de euros) preocupa a los responsables del club. (Fuente: Juli Claramunt)

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