Rumores del mercado de fichajes: el Arsenal quiere a Alexander-Arnold; Tchouaméni, Viktor Gyökeres y más

En la Premier League, el Arsenal está dispuesto a vender al centrocampista Martín Zubimendi por una cifra de 80 millones de euros. Mientras tanto, en LaLiga, es altamente probable que Antonio Rüdiger salga del Real Madrid en el próximo mercado de fichajes.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

El agente del delantero del Arsenal, Viktor Gyökeres, ha exigido una reunión urgente con el club debido a la falta de minutos de su representado, insistiendo en que ya no está dispuesto a permanecer en el banquillo esperando oportunidades. (Fuente: indykaila)

Una posible incorporación para el Arsenal es el lateral derecho del Real Madrid, Trent Alexander-Arnold, quien ha surgido como objetivo de los *Gunners* ante los continuos problemas físicos de Ben White. (Fuente: fussball-news)

El Chelsea busca cerrar el fichaje del centrocampista del Barcelona, ​​Dani Olmo, aunque el Bayern de Múnich parece llevar la delantera en la carrera por hacerse con sus servicios en este momento. (Fuente: El Nacional)

Además, varios intermediarios han contactado con el Arsenal, el Chelsea, el Liverpool, el Manchester City, el Manchester United y el Tottenham Hotspur para informarles sobre la posible disponibilidad de Olmo en el mercado de fichajes de enero. (Fuente: TEAMtalk)

La Juventus intenta conseguir la cesión del lateral izquierdo del Manchester City, Rayan Aït-Nouri, para el mes de enero, y trata de convencer al club inglés para que acepte incluir una opción de compra definitiva para el verano. (Fuente: Gazzetta dello Sport)

El director deportivo del Liverpool, Julian Ward, es un gran admirador del centrocampista del Real Madrid, Aurélien Tchouaméni, y podría intentar fichar al jugador francés tras retomar sus funciones en el área de fichajes. (Fuente: Football Insider)

El Arsenal está dispuesto a vender al centrocampista Martín Zubimendi por una cifra de 80 millones de euros (91 millones de dólares). El Paris Saint-Germain se perfila como el destino más probable para el internacional español. (Fuente: El Nacional)

Training Session Of Spain Team - Uefa Nations League 26/27 | Europa Press Sports/GettyImages

El central del Inter de Milán, Alessandro Bastoni, está en el punto de mira del Chelsea, el Liverpool y el Manchester City; estos clubes tendrían que superar la competencia del Barcelona para hacerse con el jugador. (Fuente: TEAMtalk)

El Bayern Múnich no tiene actualmente interés en fichar al delantero del Newcastle United Nick Woltemade —quien se encuentra cedido en la Juventus—, pero podría retomar fácilmente su interés si el jugador destaca esta temporada, como parte de su estrategia continua de fichar a tantos internacionales alemanes como sea posible. (Fuente: Christian Falk)

El Tottenham reducirá drásticamente el precio de venta del delantero Richarlison —que desea abandonar el club— a solo 15 millones de libras (20 millones de dólares) en el mercado de invierno; menos de la mitad de la cifra fijada en verano. (Fuente: Football Insider)

LaLiga

Michael Olise tiene una ambición real de jugar en España en algún momento del futuro. Tanto el Barcelona como el Real Madrid siguen de cerca al extremo del Bayern de Múnich. (Fuente: TEAMtalk)

Tras descartar la opción de Julián Álvarez, el Barcelona ha identificado al delantero del Inter de Milán, Lautaro Martínez, como su próxima prioridad para el ataque; la operación podría cerrarse por unos 80 millones de euros (91 millones de dólares). (Fuente: El Nacional)

Es poco probable que Antonio Rüdiger continúe en el Real Madrid más allá de esta temporada. Los responsables del club ya han decidido sustituir al central alemán recuperando a Jacobo Ramón, procedente del Como. (Fuente: madridistahoy)

Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | Quality Sport Images/GettyImages

El central del Stuttgart Finn Jeltsch es otro jugador que el Real Madrid está considerando, aunque el futbolista de 20 años también cuenta con pretendientes en el Arsenal, el Liverpool y el Bayern de Múnich. (Fuente: Fichajes)

Puede que haya clubes interesados ​​en el centrocampista del Barcelona Dani Olmo, pero el jugador español no ha mantenido contacto con ningún otro equipo hasta la fecha. (Fuente: MARCA)

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