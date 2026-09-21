Rumores del mercado de fichajes: el Arsenal sigue a un "nuevo Havertz"; Gabriel, Viktor Gyökeres y más

En la Premier League, el Manchester United intenta reforzar su cantera, ante la probable salida de Gabriel, mediante un seguimiento exhaustivo de Mezian Mesloub, extremo de 16 años del Lens.

Mientras tanto, en LaLiga, el Real Madrid vuelve a interesarse por el centrocampista del Ajax Abdellah Ouazane, de 17 años, después de que un traspaso previsto para 2025 se cancelara tras el reconocimiento médico.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

El seguimiento que el Arsenal realiza sobre Ethan Nwaneri durante su cesión en el Borussia Dortmund está brindando a los Gunners la oportunidad de observar de cerca a Maximilian Beier. comparado con Kai Havertz, a quien los ojeadores del club consideran ahora una "opción ideal". (Fuente: TEAMtalk)

Gabriel no está negociando directamente con otros clubes sobre su futuro; son sus representantes quienes llevan a cabo esas conversaciones en su nombre. El joven prodigio espera ver qué club representa la "mejor solución" para su futuro. (Fuente: Fabrizio Romano)

El Manchester United intenta reforzar su cantera ante la probable salida de Gabriel mediante un seguimiento exhaustivo de Mezian Mesloub, extremo de 16 años del Lens. (Fuente: TEAMtalk)

RC Lens v Paris Saint-Germain - Trophee des Champions | Jean Catuffe/GettyImages

El delantero Viktor Gyökeres es objetivo de fichaje para la Juventus, el AC Milan, el Al Ittihad y el Al Ahli, tras mostrarse frustrado con su actual rol de suplente. (Fuente: Mark Brus)

El Bayer Leverkusen solo está dispuesto a negociar el traspaso de Ibrahim Maza por un mínimo de 65 millones de euros (74,6 millones de dólares). Este mediapunta de 20 años es objetivo del Manchester United, el Manchester City, el Arsenal y el Atlético de Madrid. (Fuente: fussball-news)

El Liverpool ha realizado averiguaciones sobre el centrocampista del Mónaco Lamine Camara, quien estuvo a punto de fichar por el Chelsea en el último día del mercado. Los Reds quieren conocer las exigencias económicas de dicha operación. (Fuente: CaughtOffside)

Al Manchester United podría costarle fichar a Jarrad Branthwaite, objetivo desde hace tiempo procedente del Everton, ya que la reciente venta de Iliman Ndiaye al Manchester City reduce la presión económica de los Toffees para hacer caja también con el defensa inglés. (Fuente: Football Insider)

LaLiga

Tras haber sido vinculado en las últimas semanas con el Manchester United, el Chelsea y el Borussia Dortmund, Xavi Espart ha acordado un nuevo contrato con el Barcelona hasta 2030. El acuerdo incluye un salario nuevo y más elevado. (Fuente: Fabrizio Romano)

El Real Madrid vuelve a interesarse por el centrocampista del Ajax Abdellah Ouazane, de 17 años, después de que un traspaso previsto para 2025 se cancelara tras el reconocimiento médico. (Fuente: Ekrem Konur)

AFC Ajax v Excelsior Rotterdam - Eredivisie 2026/27 | Dijks Media/MB Media/GettyImages

El Barcelona busca a otro Karim Adeyemi mientras perfila su estrategia de fichajes de cara al futuro. El extremo alemán fue fichado en verano tras negarse a renovar su contrato con el Borussia Dortmund, lo que redujo su valor de mercado. (Fuente: Fichajes)

Ha surgido el interés del Barcelona por el centrocampista noruego Bo Hegland, que juega en Suecia con el Djurgården. Sin embargo, el Newcastle United también sigue la pista del jugador de 22 años. (Fuente: Football Insider)

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