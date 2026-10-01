Rumores del mercado de fichajes: el Barcelona prepara una oferta bomba por Haaland; Olise, Rayan Cherki y más

En la Premier League, el Liverpool se ha unido a la carrera por fichar a la joven estrella mexicana Gilberto Mora. Mientras tanto, en LaLiga, el Atlético de Madrid se prepara para una etapa sin Jan Oblak.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

El delantero del Manchester City, Erling Haaland, atrae a numerosos pretendientes, y el Barcelona se perfila para lanzar la primera gran ofensiva. El club catalán planea actualmente una oferta espectacular de 172,4 millones de dólares por el internacional noruego. (Fuente: indykaila)

El Liverpool y el Arsenal siguen muy de cerca a la figura del City, Rayan Cherki. Ambos clubes están listos para actuar si se produce un éxodo tras el veredicto de culpabilidad del City. (Fuente: TEAMtalk)

Más allá de la Premier League, Cherki también despierta el interés del Paris Saint-Germain, el Real Madrid y el Barcelona. (Fuente: TEAMtalk)

A pesar de la actual agitación en el City, la joven promesa del Philadelphia Union, Cavan Sullivan, sigue planeando completar su futuro traspaso al Etihad Stadium. No existe riesgo de que su fichaje sea interceptado por otro club en este momento. (Fuente: Fabrizio Romano)

El Liverpool se ha unido a la carrera por fichar a la joven estrella mexicana Gilberto Mora. Sin embargo, los Reds saben que será difícil conseguir su firma, dado que el Real Madrid, el Barcelona, ​​el Paris Saint-Germain y el Bayern Múnich también siguen la pista del adolescente. (Fuente: Football Insider)

Pachuca v Tijuana - Torneo Apertura 2026 Liga MX 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

En busca de un refuerzo ofensivo, el Arsenal reactiva su interés por el delantero del Bournemouth, Junior Kroupi. El PSG también tiene al internacional francés en su agenda como posible objetivo, aunque cerrar el acuerdo costaría a cualquiera de los clubes alrededor de 106,1 millones de dólares. (Fuente: The Sun)

Aunque a Estêvão le está costando sumar minutos a las órdenes de Xabi Alonso, el extremo brasileño no tiene intención de abandonar el Chelsea. El joven esperará pacientemente a que surjan oportunidades a medida que avance la temporada. (Fuente: Football Insider)

Los Blues siguen centrados en fichar un refuerzo para el centro del campo tras no haber logrado sustituir a Enzo Fernández. El Chelsea ha contactado con el centrocampista del Como, Lucas Da Cunha, pero también lo han hecho el Aston Villa, el Manchester United, el Newcastle United y el Brighton & Hove Albion. (Fuente: TEAMtalk)

El lateral derecho del Dinamo de Zagreb, Noa Mikic, ha despertado el interés del Brentford, el Ipswich Town y el Hull City. Sin embargo, el Bayer Leverkusen parte como favorito para hacerse con los servicios de esta joven promesa de 19 años. (Fuente: fussball-news)

LaLiga

El Real Madrid lleva meses tras la pista de Michael Olise, pero el francés está cerca de renovar con el Bayern de Múnich. No obstante, el jugador exigió incluir una cláusula de rescisión en su nuevo contrato, lo que mantiene viva la esperanza del 15 veces campeón de Europa. (Fuente: Ekrem Konur)

Alejandro Balde, actualmente relegado a un segundo plano en el Barcelona, ​​empieza a ver con buenos ojos un cambio de aires, lo que aumenta las posibilidades del United de ficharlo en enero. Los Red Devils confían en poder hacerse con él a un precio reducido, dado que se ha convertido en un habitual del banquillo bajo las órdenes de Hansi Flick. (Fuente: Football Insider)

En la otra banda, Jules Koundé sigue sin contar para el equipo, lo que ha llevado al Barcelona a buscar una posible mejora. El club está interesado en el lateral derecho del Sporting CP, Iván Fresneda, y contempla presentar una oferta por el jugador de 22 años. (Fuente: O Jogo)

Türkiye v France - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD1 | Ahmad Mora - UEFA/GettyImages

El Atlético de Madrid se prepara para una etapa sin Jan Oblak. El club ha incluido al portero de River Plate, Santiago Beltrán, en su lista de posibles sucesores. (Fuente: Fichajes)

El delantero del Real Madrid, Endrick, considera ahora una posibilidad real salir cedido en enero tras haber perdido protagonismo en los planes de José Mourinho. El Lyon y la Roma siguen siendo sus destinos preferidos. (Fuente: AS)

La próxima operación del central Raúl Asencio complica aún más su ya incierta trayectoria en el Real Madrid. Sin embargo, al club le resultará difícil facilitar un traspaso una vez que se recupere, teniendo en cuenta que tiene contrato en vigor hasta 2032. (Fuente: Fichajes)

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