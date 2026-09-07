Rumores del mercado de fichajes: el Barcelona prepara una oferta por Haaland; Lewis Hall, David Alaba y más

En la Premier League, el Chelsea trabaja para intentar fichar de inmediato al centrocampista del Bournemouth, Alex Scott. Mientras tanto, en LaLiga, el Barcelona ha comunicado al extremo Lamine Yamal sus planes de construir una delantera estelar para 2027.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

El Manchester United no está interesado en fichar a David Alaba ni a ningún otro agente libre disponible, ya que considera que el austriaco, un jugador veterano con elevadas exigencias salariales, representa el tipo de error que el club ha cometido en el pasado. (Fuente: Manchester Evening News)

El lateral izquierdo del Newcastle United, Lewis Hall, está listo para firmar una ampliación de contrato de dos años en St James’ Park, lo que supone un revés para el deseo del Manchester United de cerrar un acuerdo por él. (Fuente: NUFCBLOG)

Ojeadores del Chelsea y del Liverpool siguieron de cerca al centrocampista del Mónaco, Lamine Camara, en el partido contra el Paris Saint-Germain el viernes. También estuvieron presentes representantes del Arsenal y del Manchester City. (Fuente: TEAMtalk)

El Liverpool mantiene la esperanza de cerrar el fichaje del extremo del Brighton & Hove Albion, Yankuba Minteh, una vez que se abra el mercado de fichajes de enero. (Fuente: Football Insider)

El Arsenal está elaborando sus propios planes para enero. Junto a Julián Álvarez (Atlético de Madrid), el delantero del Bournemouth, Junior Kroupi, figura en una lista de dos candidatos. (Fuente: CaughtOffside)

El Chelsea trabaja para intentar fichar de inmediato al centrocampista del Bournemouth, Alex Scott, en una operación que permitiría a los Cherries retenerlo hasta el final de la temporada actual. Los Blues esperan adelantarse al fuerte interés de varios rivales nacionales. (Fuente: TEAMtalk)

Manchester City v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27 | Visionhaus/GettyImages

El Manchester City negoció una cláusula de recompra por el centrocampista argentino Claudio Echeverri valorada en 58 millones de dólares (43 millones de libras) como parte del acuerdo para cederlo al Benfica, club que dispone de una opción para fichar al jugador de 20 años en propiedad el próximo verano. (Fuente: Record)

Christopher Nkunku rechazó el interés tanto del Manchester United como del Newcastle para regresar al RB Leipzig este verano. (Fuente: BILD)

LaLiga

El Real Madrid exploró la posibilidad de volver a fichar al delantero Karim Benzema durante el verano, pero no logró resolver los problemas contractuales que este tenía con el Al Hilal de la Saudi Pro League. Para cuando se rescindió el contrato del francés, el club blanco ya no estaba interesado. (Fuente: Fichajes)

El AC Milan ya prepara una ofensiva para enero con el objetivo de conseguir la cesión del delantero del Real Madrid Endrick, aunque sus posibilidades de éxito dependerán totalmente de si el jugador dispone de minutos importantes a las órdenes de José Mourinho. (Fuente: Calciomercato)

El Barcelona ha comunicado al extremo Lamine Yamal sus planes de construir una delantera estelar para 2027. Julián Álvarez, del Atlético, sigue siendo un objetivo, pero ya se están trazando planes para intentar fichar a Erling Haaland, procedente del Manchester City. (Fuente: El Nacional)

Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27 | David Ramos/GettyImages

En cuanto al mercado de enero, el Barcelona dispone de unos 70 millones de dólares (60 millones de euros) para gastar dentro de los límites del Fair Play Financiero. Aunque esta cantidad podría destinarse a un nuevo fichaje, algunos sectores del club barajan acogerse a una iniciativa de LaLiga que, de confirmarse antes de la apertura del mercado invernal, permitiría sumar el 75% de ese dinero al límite salarial de la próxima temporada. (Fuente: SPORT)

Una de las primeras decisiones de José Mourinho como entrenador del Real Madrid fue comunicarle directamente a Dani Ceballos que no tenía futuro en el club; por ello, el Real Madrid acabó accediendo a dejar salir al centrocampista a coste cero. (Fuente: AS)

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