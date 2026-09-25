Rumores del mercado de fichajes: el Chelsea planea ir por Ronaldo; Gyokeres, Endrick y más

En el mercado de fichajes de la Premier League, el Chelsea ha marcado a Alex Scott y a Adam Wharton como sus objetivos prioritarios para el centro del campo de cara a la ventana de enero Mientras tanto, en LaLiga, el entrenador del Barcelona, ​​Hansi Flick, ha marcado al central del RB Leipzig Castello Lukeba como su objetivo prioritario.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

A pesar de las informaciones en sentido contrario, el Manchester United no planea fichar al delantero del Leeds United, Dominic Calvert-Lewin. (Fuente: Football Insider)

El Chelsea estudia una operación para fichar al delantero del Al Nassr, Cristiano Ronaldo, una vez se abra el mercado de fichajes de enero. (Fuente: Match Fire)

El Atalanta está cerca de cerrar un nuevo contrato para el central Giorgio Scalvini, pero esto no ha afectado al interés existente por parte del Chelsea, el Newcastle United y el Tottenham Hotspur. (Fuente: TEAMtalk)

El Arsenal, el Chelsea, el Liverpool y el Real Madrid siguen la evolución del central de la Real Sociedad, Jon Martín, con vistas a una futura oferta por el jugador de 20 años. (Fuente: fussball-news)

El Aston Villa y el Tottenham están interesados ​​en el central del Bayern Múnich, Kim Min-jae, quien espera ver si el club alemán quiere ofrecerle un nuevo contrato antes de considerar otras opciones. (Fuente: Christian Falk)

El Inter de Milán y el Manchester United han contactado al portero de River Plate, Santiago Beltrán (21 años), para tantear su traslado a Europa antes de que expire su contrato a finales de 2027. (Fuente: ESPN Argentina)

El Galatasaray ha contactado con el Arsenal para negociar en enero el fichaje del delantero Viktor Gyökeres —quien no está cómodo en su situación actual— y buscará intensificar su interés a medida que se acerque el mercado si el jugador sigue sin contar con minutos. (Fuente: Turkish-Football)

El Chelsea ha marcado a Alex Scott (Bournemouth) y Adam Wharton (Crystal Palace) como sus objetivos prioritarios para el centro del campo de cara al mercado de enero, momento en el que también se considerará el fichaje del central del Manchester City, Abdukodir Khusanov. (Fuente: Sébastien Vidal)

Manchester City v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27 | Visionhaus/GettyImages

El Liverpool sigue de cerca a Tyler Morton, antiguo canterano del club, tras su impresionante inicio de temporada con el Lyon. El jugador de 23 años cuenta con numerosos admiradores en la Premier League, entre ellos el Brighton & Hove Albion, el Crystal Palace, el Everton, el Newcastle, el Nottingham Forest y el Sunderland. (Fuente: TEAMtalk)

También en el radar del Liverpool se encuentra el central del Everton, Jarrad Branthwaite, como posible sucesor a largo plazo de Virgil van Dijk. (Fuente: Football Insider)

No existe ninguna cláusula de rescisión anticipada en la cesión de Alejandro Garnacho del Chelsea al Aston Villa; esto significa que ambos clubes tendrían que negociar una terminación prematura del acuerdo durante el mercado de fichajes de enero si el jugador sigue sin contar con minutos. (Fuente: The Telegraph)

Tras no lograr su fichaje en verano, el Beşiktaş está decidido a intentar cerrar un acuerdo por el centrocampista del Newcastle Joe Willock durante la ventana invernal. (Fuente: Fotomaç)

LaLiga

El Real Madrid sigue de cerca al extremo del Bayern Múnich, Lennart Karl, con la esperanza de que la competencia por los minutos en la poblada delantera del Bayern les brinde la oportunidad de fichar a un jugador que ha admitido abiertamente que sueña con brillar en el Santiago Bernabéu. (Fuente: Christian Falk)

Tras cambiar el Barcelona por el Paris Saint-Germain durante el verano, el internacional español Ferran Torres espera convencer al centrocampista Pedri para que de el mismo paso. (Fuente: El Nacional)

El entrenador del Barcelona, ​​Hansi Flick, ha marcado al central del RB Leipzig Castello Lukeba como su objetivo prioritario y está dispuesto a competir con el Arsenal, el Chelsea y el Manchester United para hacerse con sus servicios. (Fuente: Ekrem Konur)

RB Leipzig v Hamburger SV - Bundesliga 2026/27 | Stuart Franklin/GettyImages

Tanto el AC Milan como la Roma esperan lograr la cesión del delantero del Real Madrid Endrick para el mes de enero. (Fuente: Football Italia)

Los directivos del Barcelona confían cada vez más en encontrar un comprador definitivo para el portero Marc-André ter Stegen una vez finalice su cesión en el Ajax, ya que consideran que el jugador ha demostrado su valía durante su préstamo en el equipo de la Eredivisie. (Fuente: SPORT)

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