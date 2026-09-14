Rumores del mercado de fichajes: el Liverpool busca un sustituto para Wirtz; Fermín, Raphinha y más

En la Premier League, el Manchester United se enfrentará al Chelsea en la carrera por fichar al talentoso centrocampista del Leicester City, Louis Page. Mientras tanto, en LaLiga, el Barcelona tiene en el punto de mira al lateral del Racing de Santander, Jorge Salinas.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

El Bayern Múnich no oculta su admiración por Florian Wirtz. Si el mediapunta alemán decidiera cambiar de aires, el Bayern estaría listo para fichar al jugador, valorado en 157 millones de dólares. (Fuente: TEAMtalk)

Wirtz podría verse tentado a buscar nuevos horizontes debido al creciente interés del Liverpool en Rayan, delantero del Bournemouth. Los Reds estudian fichar a la antigua estrella de Andoni Iraola, cuyo coste rondaría los 175,8 millones de dólares. (Fuente: Football Insider)

Por recomendación expresa del entrenador Xabi Alonso, el Chelsea prepara una oferta de 162,4 millones de dólares (140 millones de euros) para enero por la joya ofensiva del Barcelona, ​​Fermín López. Tal acuerdo batiría el récord de traspaso del club, establecido este mismo verano con la llegada de Morgan Rogers. (Fuente: El Nacional)

El Arsenal ha entrado con fuerza en la puja por el futuro de Nico Paz. La cotizada joya argentina fichó por el Como este verano, pero el Real Madrid se reservó una opción para recuperar al jugador —vendido por 69,6 millones de dólares (51,5 millones de libras / 60 millones de euros)— el año que viene por 92,8 millones de dólares (68,6 millones de libras / 80 millones de euros). Los Gunners permanecen atentos. (Fuente: ElDesmarque)

El Manchester United está dispuesto a multiplicar el salario de Eric García en el Barcelona para convencer al jugador —también objetivo del Paris Saint-Germain— de abandonar el Camp Nou. Sin embargo, es poco probable que el intento tenga éxito. (Fuente: El Nacional)

Se ha descartado rotundamente cualquier posibilidad de que el exdelantero del Manchester United Jadon Sancho regrese al Borussia Dortmund para una tercera etapa. (Fuente: TEAMtalk)

Sergio Ramos se prepara para una vuelta a la competición totalmente inesperada. El icono del Real Madrid está a punto de dejar de ser agente libre y firmar un contrato con el Aston Villa de la Premier League. (Fuente: Suporter Media)

El Manchester United se enfrentará a la competencia del Chelsea en la carrera por fichar al talentoso centrocampista del Leicester City, Louis Page. Los "Foxes" han solicitado anteriormente 20,9 millones de dólares (18 millones de euros) por el centrocampista de 18 años. (Fuente: Ekrem Konur)

Leicester City v Northampton Town - Carabao Cup | Plumb Images/GettyImages

Sin embargo, el United parte con ventaja en la pugna por hacerse con los servicios del polivalente defensa de la Juventus, Pierre Kalulu. (Fuente: TEAMtalk)

El Liverpool tiene la opción de convertir en permanente la cesión de Ronald Araújo desde el Barcelona este verano por 63,8 millones de dólares (55 millones de euros). (Fuente: Fabrizio Romano)

El Bayern Múnich se ha descartado definitivamente de la carrera por la joven promesa del Manchester City, Rayan Cherki. (Fuente: Christian Falk)

El Chelsea está dispuesto a superar ampliamente al Barcelona con una oferta de hasta 92,8 millones de dólares (80 millones de euros) por el central del Inter, Alessandro Bastoni. (Fuente: El Nacional)

LaLiga

Para poner fin definitivamente a los persistentes rumores que vinculan a Raphinha con el Arsenal, el Liverpool y la Saudi Pro League, el Barcelona se prepara para ofrecer al brasileño una ampliación de contrato que le convertiría en el jugador mejor pagado del club, junto a Rodri. (Fuente: El Nacional)

El Real Madrid está considerando realizar una ofensiva sorpresa por el portero del Borussia Dortmund, Gregor Kobel. (Fuente: Ekrem Konur)

El Barcelona tiene en el punto de mira al lateral del Racing de Santander, Jorge Salinas. El joven fue objetivo del Manchester United durante el verano y su club de formación lo valora en 18,6 millones de dólares (16 millones de euros). (Fuente: Fichajes)

Otra opción para el lateral izquierdo que baraja el Barcelona es Federico Dimarco, del Inter de Milán. El Manchester United también sigue de cerca al jugador de 28 años, quien viene de completar la mejor temporada de su carrera, aunque las negociaciones para su renovación se han estancado. (Fuente: Hooligan Soccer)

FC Internazionale v SSC Napoli - Serie A 2026/27 | BSR Agency/GettyImages

Luis Enrique ha instado a la directiva del PSG a desembolsar 46,4 millones de dólares (40 millones de euros) por Gavi, el dinámico centrocampista del Barcelona. (Fuente: El Nacional)

A Joselu, antiguo ídolo de la afición del Real Madrid, se le ha ofrecido la oportunidad de regresar a La Liga de la mano del Valencia tras abandonar el club catarí Al Gharafa durante el verano. (Fuente: Fichajes)

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