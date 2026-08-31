Rumores del mercado de fichajes: el Liverpool está verdaderamente interesado por Neto; Amorim, Pulisic y más

En el mercadod e fichajes de la Premier League, el Tottenham Hotspur ha puesto sus ojos en el extremo del AC Milan, Christian Pulisic. Mientras tanto, en LaLiga, el Atlético de Madrid ha presentado una oferta oficial para conseguir la cesión del delantero de la Juventus, Jonathan David.

Esta nota fue originalmente publicada por SI FC

Premier League

El Liverpool está en conversaciones con los representantes del extremo del Chelsea, Pedro Neto. El club ve al internacional portugués como un sustituto para Cody Gakpo, quien está cerca de fichar por el Manchester City. (Fuente: FootballTransfers)

El AC Milan busca en Manchester reforzar su defensa. Rúben Amorim contempla al central del Manchester United, Leny Yoro, como un posible refuerzo, así como al lateral izquierdo del Manchester City, Rayan Aït-Nouri. (Fuente: Tuttosport)

El Arsenal ha acordado vender a Gabriel Martinelli al Al Hilal por una cifra garantizada de 81,3 millones de dólares, convirtiéndose en la venta más cara en la historia del club. Se espera que el extremo firme un contrato de cuatro años con el equipo de la Saudi Pro League. (Fuente: The Athletic)

Los Gunners también darán salida al mediapunta Fábio Vieira, quien se unirá al Hamburgo de forma permanente tras una exitosa cesión la temporada pasada. El equipo de Mikel Arteta recibirá 10,4 millones de dólares (9 millones de euros) por el traspaso. (Fuente: Florian Plettenberg)

El Nottingham Forest planea un intento de última hora para fichar al portero suplente del Liverpool, Giorgi Mamardashvili, antes de que cierre el mercado el martes. (Fuente: Matteo Moretto)

Los Reds han respondido fijándose en el portero del Genk, Lucca Brughmans. Hay conversaciones en curso entre ambas partes, pero el Bayern de Múnich también está interesado en el belga. (Fuente: Sacha Tavolieri)

Ante las informaciones de que Mykhailo Mudryk —apartado en el Chelsea— desea permanecer en Inglaterra, el Leeds United y los Spurs han surgido como posibles interesados. (Fuente: Nicolò Schira)

Podría llegar por fin a su fin la saga de Joshua Zirkzee en el Manchester United. El delantero ha sido señalado como el objetivo prioritario de la Juventus en caso de que Jonathan David abandone el club. (Fuente: Sky Sports)

Tras un pésimo inicio de temporada en la Premier League y perder la oportunidad de fichar a Cody Gakpo, el Tottenham Hotspur ha puesto sus ojos en el extremo del AC Milan, Christian Pulisic, como posible refuerzo para el ataque. (Fuente: TEAMtalk)

Christian Pulisic of Ac Milan looks on during the Serie A | Marco Canoniero/GettyImages

Sin haber debutado con el primer equipo, Mahamadou Sangaré está listo para dejar el Manchester City y unirse al Al-Qadsiah en una operación valorada en cerca de 1 millón de dólares. (Fuente: Ben Jacobs)

El Aston Villa ha llegado a un principio de acuerdo para fichar al defensa central del Southampton, Taylor Harwood-Bellis. La operación costará a los Villans 33,9 millones de dólares garantizados, más 6,8 millones de dólares en variables. (Fuente: Sky Sports)

El Newcastle United se ha unido al Aston Villa y al Chelsea en la pugna por fichar al delantero del Bayer Leverkusen, Christian Kofane. Se espera que la negociación se resuelva en el último momento. (Fuente: Football Insider)

LaLiga

El Barcelona mantiene conversaciones avanzadas por el delantero del Arsenal, Gabriel Jesus. El brasileño surge como una opción inesperada en la búsqueda de un atacante que el club ha llevado a cabo durante todo el verano. (Fuente: ESPN)

Lo ideal para el Real Madrid sería incorporar un defensa central antes de que cierre el mercado de fichajes. José Mourinho ha señalado al defensa de la Roma, Evan Ndicka, como su opción preferida. (Fuente: Fichajes)

El Atlético de Madrid ha presentado una oferta oficial para conseguir la cesión del delantero de la Juventus, Jonathan David. El acuerdo incluye una opción de compra definitiva, pero el club italiano no autorizará la salida de David a menos que tenga ya asegurado un sustituto. (Fuente: Fabrizio Romano)

Juventus v Parma Calcio - Serie A 2026/27 | Francesco Scaccianoce/GettyImages

El centrocampista del Barcelona Marc Casadó, quien busca una salida, aún no ha decidido su próximo destino, pero no será el RB Leipzig. El equipo alemán ha retirado su interés tras centrarse en el centrocampista de la Roma, Neil El Aynaoui. (Fuente: Fichajes)

El Real Betis se ha sumado a la carrera por conseguir la cesión del centrocampista del AC Milan, Youssouf Fofana. El Galatasaray y el Lille también están interesados. (Fuente: Nicolò Schira)

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