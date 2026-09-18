Rumores del mercado de fichajes: el Liverpool intensifica las negociaciones por Olise; Raphinha, Rodrygo y más

En la Premier League, el Chelsea, el Liverpool y el Manchester City esperan atraer a la Premier League al centrocampista del Bayern Múnich, Lennart Karl. Mientras tanto, en LaLiga, el centrocampista Martín Zubimendi se incorporaría al Real Madrid en enero para aportar el control que tanto necesita el equipo en la base del esquema de José Mourinho.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

El Arsenal mantiene su interés en el extremo del Real Madrid, Rodrygo, y planea seguir de cerca su recuperación tras una grave lesión de rodilla con vistas a un futuro traspaso, tal vez incluso en enero. (Fuente: TEAMtalk)

El Liverpool negocia con el Bayern Múnich un intercambio que incluiría al extremo estrella Michael Olise. Se ha barajado la inclusión de Cody Gakpo, Florian Wirtz o Rio Ngumoha como posibles piezas de intercambio, y los Reds están abiertos a presentar una oferta de este tipo. Olise desea el traspaso. (Fuente: indykaila)

Sin embargo, Ngumoha no ha mostrado interés en abandonar el Liverpool, a pesar del interés surgido por parte del Arsenal. (Fuente: Daily Mail)

Encontrar un sustituto directo para Mohamed Salah sigue siendo una prioridad para el Liverpool, pese a la llegada de Bradley Barcola durante el verano. El delantero del Bournemouth, Rayan, figura entre los candidatos considerados. (Fuente: Globo Esporte)

Ante la proximidad del final de su contrato, el lateral izquierdo del Crystal Palace, Tyrick Mitchell, está siendo seguido por el Chelsea, el Liverpool y el Manchester United. (Fuente: Football Insider)

El Aston Villa y el Manchester City han surgido como pretendientes del portero de River Plate, Santiago Beltrán, de 21 años. (Fuente: El Intransigente)

El defensa del Mónaco, Melvin Gomes (18 años), ha rechazado una propuesta del Chelsea para firmar un nuevo contrato. (Fuente: L’Équipe)

El Chelsea, el Liverpool y el Manchester City esperan atraer a la Premier League al centrocampista del Bayern Múnich, Lennart Karl (18 años), aunque el Barcelona y el Real Madrid también compiten por hacerse con sus servicios. (Fuente: fussball-news)

SV Elversberg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27 | Alex Grimm/GettyImages

Se espera que la Fiorentina exija alrededor de 35 millones de euros (40 millones de dólares) por el centrocampista Cher Ndour, tras recibir consultas del Aston Villa y del Newcastle United. El jugador, de 22 años, también está en el radar del Brighton & Hove Albion, el Crystal Palace y el Hull City. (Fuente: Sébastiaen Vidal)

LaLiga

El Real Madrid encabeza la carrera por fichar a la joven promesa del Manchester United, JJ Gabriel (15 años), después de que este solicitara salir de Old Trafford. (Fuente: The Guardian)

Raphinha ha exigido al Barcelona que duplique su salario y lo convierta en el jugador mejor pagado de la plantilla durante las negociaciones de su nuevo contrato, plenamente consciente de que clubes interesados ​​como Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United y Al Hilal están dispuestos a ofrecerle emolumentos superiores. (Fuente: El Nacional)

El centrocampista Martín Zubimendi se incorporaría al Real Madrid en enero para aportar el control que tanto necesita el equipo en la base del esquema de José Mourinho. (Fuente: Javi Roldán)

Ipswich Town v Arsenal - Carabao Cup Third Round | Stuart MacFarlane/GettyImages

El exdelantero del Manchester United Anthony Martial está cerca de cerrar un acuerdo para fichar por el Málaga como agente libre. (Fuente: Foot Mercato)

El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, prepara una ofensiva de 40 millones de euros (46 millones de dólares) para fichar al lateral izquierdo del Barcelona Alejandro Balde, cuya salida podría autorizarse en enero si continúa sin disponer de minutos de juego. (Fuente: El Nacional)

El delantero del Espanyol Roberto Fernández, de 24 años, ha sido incluido en la lista de objetivos del Barcelona a petición del técnico Hansi Flick. (Fuente: Ekrem Konur)

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MERCADO DE FICHAJES