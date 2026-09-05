Rumores del mercado de fichajes: el Liverpool piensa fichar a Olise; Sesko, Harry Kane y más

En la Premier League, el Manchester United quería intentar cerrar el fichaje del centrocampista Mamadou Sangaré este verano, pero el agente del jugador fue uno de los muchos que rechazaron a los Red Devils en favor de un traspaso a un club de menor categoría que pudiera garantizarle minutos. Mientras tanto, en LaLiga, el delantero del Real Madrid Endrick ha confesado a su círculo cercano que abandonará el club en enero si no dispone de minutos.

Esta nota fue originalmente publicada por SI FC

Premier League

El copropietario del Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, sigue interesado en intentar llevar al delantero del Bayern de Múnich, Harry Kane, a Old Trafford. (Fuente: TEAMtalk)

Sin embargo, Kane está dispuesto a acabar con las esperanzas del Man Utd de cerrar un acuerdo firmando un nuevo contrato con el Bayern. Es posible que el anuncio oficial no sea inminente, pero se espera que llegue antes de que termine el año. (Fuente: Christian Falk)

El Bayern también quiere convencer al extremo Michael Olise para que firme un nuevo contrato ante el interés del Liverpool; incluso podrían ofrecer incluir una cláusula de rescisión para hacer más atractiva la oferta para el francés. (Fuente: Christian Falk)

Martín Zubimendi está dispuesto a solicitar un traspaso para salir del Arsenal el próximo verano si le cuesta conseguir minutos en el poblado centro del campo de los *Gunners*. El Liverpool, el Bayern de Múnich y el Real Madrid han estado siguiendo de cerca su situación. (Fuente: Fichajes)

El Manchester United quería intentar cerrar el fichaje del centrocampista Mamadou Sangaré este verano, pero el agente del jugador fue uno de los muchos que rechazaron a los *Red Devils* en favor de un traspaso a un club de menor categoría que pudiera garantizarle minutos. Finalmente, el Brentford ganó la puja por hacerse con sus servicios. (Fuente: ESPN)

Brentford v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27 | Ryan Pierse/GettyImages

Tanto el Liverpool como el Manchester United mantuvieron conversaciones de última hora para fichar al extremo del Wolverhampton Wanderers, Mateus Mané, al final del mercado de fichajes, pero el equipo de la Championship se mantuvo firme y se negó a vender. (Fuente: TEAMtalk)

Fuentes cercanas al Manchester City afirman que el Chelsea solo estaba dispuesto a vender al lateral derecho Malo Gusto en una operación que incluyera a Nico O’Reilly (intercambio de jugador más dinero), una versión que fue rechazada desde el entorno del Chelsea. (Fuente: The Athletic)

El Aston Villa, el Man City y el Newcastle United están considerando fichar al extremo del Atlético de Madrid, Álex Baena. (Fuente: CaughtOffside)

El Brighton & Hove Albion y el Tottenham Hotspur han presentado ofertas por el delantero de Boca Juniors, Leonel Flores; ambos clubes de la Premier League están dispuestos a ejecutar su cláusula de rescisión de 15 millones de dólares (11 millones de libras) en enero. (Fuente: Football FanCast)

Al Chelsea se le ha ofrecido la oportunidad de fichar al centrocampista y agente libre Yves Bissouma —exjugador del Tottenham— tras no lograr la contratación de Lamine Camara, del Mónaco, en el último día del mercado de fichajes. (Fuente: The Sun)

LaLiga

El Paris Saint-Germain está dispuesto a intentar el fichaje del delantero del Atlético de Madrid Julián Álvarez tan pronto como se abra el mercado de invierno. (Fuente: El Nacional)

Consciente de que no podrá hacerse con los servicios de Álvarez, el Barcelona ha elaborado una lista de tres candidatos para la delantera que incluye a Junior Kroupi (Bournemouth), Pio Esposito (Inter) y Benjamin Šeško (Manchester United). (Fuente: Fichajes)

El delantero del Real Madrid Endrick ha confesado a su círculo cercano que abandonará el club en enero si no dispone de minutos, siendo la Roma su destino preferido. (Fuente: Corriere dello Sport)

Ferencvaros v Real Madrid: Pre-Season Friendly | David Balogh/GettyImages

El Atlético de Madrid y el Barcelona están dispuestos a intentar el fichaje de Bubacarr Jallow, la joven promesa de 14 años del Arsenal. El extremo está quemando etapas rápidamente en la cantera de los *Gunners* para tratar de convencerle de que se quede. (Fuente: Football Insider)

El Racing de Santander busca aumentar la cláusula de rescisión del lateral izquierdo de 19 años Jorge Salinas, ante el interés mostrado por el Atlético, el Barcelona y otros grandes clubes europeos. (Fuente: SPORT)

El central del Real Madrid Joan Martínez, de 19 años, rechazó ofertas para abandonar el club este verano y optó por disputar una última temporada en las categorías inferiores. Se espera que esta temporada dé el salto al primer equipo. (Fuente: AS)

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