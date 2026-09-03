Rumores del mercado de fichajes: el Liverpool sabotea el caso Camara; Julián Álvarez, Lautaro Martínez y más

El mercado de fichajes ya cerró en las principales ligas de Europa, pero los rumores y movimientos no cesan. En la Premier League, después de que el Arsenal no lograra fichar al delantero del Atlético de Madrid Julián Álvarez, el segundo entrenador Gabriel Heinze intentó convencer al atacante del Inter Lautaro Martínez para que se uniera a los vigentes campeones de Inglaterra. Mientras tanto, en LaLiga, el centrocampista del Atlético de Madrid, Pablo Barrios, está en la mira del Chelsea como el sustituto soñado de Enzo Fernández para Xabi Alonso.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

Tras no lograr fichar al lateral izquierdo del Newcastle United, Lewis Hall, este verano, el Manchester United tiene la firme intención de volver a la carga en 2027 para hacerse con los servicios del jugador inglés. (Fuente: TEAMtalk)

Todo forma parte del plan de los "Red Devils" para renovar su defensa el próximo verano. La reconstrucción podría superar los 674 millones de dólares. (Fuente: The Telegraph)

Sin embargo, el Newcastle sigue decidido a retener a Hall y está dispuesto a ofrecer al jugador de 21 años un nuevo y lucrativo contrato para mantenerlo en St James' Park y evitar que caiga en las garras del United. (Fuente: TEAMtalk)

El Chelsea tuvo que buscar alternativas a toda prisa tras el fallido fichaje de Lamine Camara. Se vinculó al club con el centrocampista y agente libre Georginio Wijnaldum para dar más profundidad a la medular, pero los "Blues" no ficharán al exjugador del Liverpool este verano. (Fuente: Fabrizio Romano)

Hablando de Camara, el Liverpool pidió al centrocampista y al Mónaco que esperaran y no siguieran adelante con el traspaso a Stamford Bridge. Al parecer, los "Reds" tienen mucho interés en fichar al internacional senegalés el próximo verano. (Fuente: Ben Jacobs)

Después de que el Arsenal no lograra fichar al delantero del Atlético de Madrid Julián Álvarez, el segundo entrenador Gabriel Heinze intentó convencer al atacante del Inter Lautaro Martínez para que se uniera a los vigentes campeones de Inglaterra. (Fuente: Daily Mail)

FC Internazionale Training Session | Mattia Pistoia - Inter/GettyImages

A pesar del interés tanto del United como del Chelsea, Myles Lewis-Skelly, del Arsenal, nunca tuvo intención de abandonar el norte de Londres. El joven de 19 años siempre quiso luchar por tener minutos en el club de su infancia, independientemente de las ofertas que surgieran. (Fuente: The Athletic)

El Everton rechazó un intento de última hora del Chelsea para fichar al centrocampista James Garner. Los Blues estaban dispuestos a desembolsar 87,6 millones de dólares (65 millones de libras) por el jugador de 25 años, pero el Everton no quiso considerar tal oferta tan avanzada la jornada de cierre del mercado. (Fuente: talkSPORT)

El Olympiacos ha llegado a un acuerdo para el traspaso definitivo del extremo del Aston Villa, Leon Bailey. El jugador de 29 años firmará un contrato con el equipo griego hasta 2029. (Fuente: Fabrizio Romano)

El delantero del United, Chido Obi, se marcha cedido al equipo neerlandés Willem II por una temporada. El objetivo es que el joven disponga de minutos con regularidad y desarrolle su juego. (Fuente: The Athletic)

LaLiga

El Barcelona no renuncia a fichar al delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez. El club catalán se prepara para reactivar su interés en enero. (Fuente: El Nacional)

No lo tendrán fácil para conseguir la firma de Álvarez. El Atlético de Madrid advirtió al Barcelona que el precio del argentino es de 567,8 millones de dólares (490 millones de euros). (Fuente: Mundo Deportivo)

La opción favorita de José Mourinho para el centro del campo este verano era Enzo Fernández, a pesar de la negativa pública del Real Madrid. (Fuente: The Athletic)

El centrocampista del Atlético de Madrid, Pablo Barrios, está en la mira del Chelsea como el sustituto soñado de Enzo Fernández para Xabi Alonso. Los Blues están preparados para presentar una oferta formal de 115,9 millones de dólares (100 millones de euros) en el mercado de invierno. (Fuente: Fichajes)

Sevilla FC v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | Fran Santiago/GettyImages

El defensa del Athletic Club, Aymeric Laporte, tenía mucho interés en fichar por el Barcelona este verano y el presidente del club, Joan Laporta, estaba a favor de la operación. Los catalanes empezaron a explorar un posible acuerdo, pero finalmente el Athletic Club no quiso vender al jugador español. (Fuente: The Athletic)

La continuidad del central del Real Madrid, Raúl Asencio, ya pendía de un hilo en el club y evitó por poco un traspaso este verano debido a una lesión. Sin embargo, tras haber sido condenado recientemente por conducir bajo los efectos del alcohol, su puesto en el Bernabéu es más incierto que nunca. (Fuente: Fichajes)

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