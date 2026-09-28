Rumores del mercado de fichajes: el Manchester United buscaría a un campeón del mundo; Mourinho, Haaland y más

En la Premier League, el Liverpool y el Manchester City están interesados en fichar a Marcos Llorente, quien podría salir del Atlético de Madrid como agente libre. Mientras tanto, en LaLiga, el Barcelona y el Real Madrid acechan con gran interés a la estrella mexicana Gilberto Mora.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

El Manchester United está dispuesto a desembolsar 95 millones de euros (108,3 millones de dólares) por Nico Williams, estrella del Athletic Club y de la selección española; esto lo convertiría en el segundo fichaje más caro de la historia del club, empatado con otra incorporación. (Fuente: El Nacional)

El Chelsea se ha topado con una firme resistencia por parte del Bournemouth en su intento de fichar a Alex Scott. Si los *Blues* quieren llevarse al centrocampista inglés de la costa sur en enero, tendrían que pagar los 110 millones de euros (125,4 millones de dólares) que pide su club. (Fuente: Flashscore)

El Arsenal y el Tottenham Hotspur siguen muy de cerca a Ibrahim Maza, la joya del centro del campo del Bayer Leverkusen. (Fuente: TEAMtalk)

El interés del Manchester United por arrebatarle a Raphinha al Barcelona es tal que el equipo de la Premier League está dispuesto a ofrecerle al brasileño un "cheque en blanco". (Fuente: El Nacional)

Un regreso a la Bundesliga de la mano del Bayern Múnich es una de las opciones que se le presentan a Erling Haaland, cuyo futuro en el Manchester City se ha visto alterado por las noticias sobre el veredicto de culpabilidad del club en su trascendental caso con la Premier League. (Fuente: Fichajes)

El Liverpool y el Manchester City están interesados en fichar a Marcos Llorente, quien podría salir del Atlético de Madrid como agente libre. El Bayern Múnich e incluso el Barcelona también suspiran por el campeón del mundo. (Fuente: Fichajes)

Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | Diego Souto/GettyImages

Tyrick Mitchell, lateral del Crystal Palace, ha despertado el interés del Liverpool, el Chelsea y la Juventus, pero es el Manchester United quien encabeza la carrera por ficharlo. (Fuente: Sportowy)

El Barcelona sigue muy de cerca a Estêvão, la joven promesa del Chelsea que actualmente no cuenta con minutos; el director deportivo Deco iniciará contactos con el club londinense en 2027. (Fuente: Foot Mercato)

Se apunta al Tottenham como posible interesado en fichar al central del Bayern Múnich Kim Min-jae, quien también está en el radar del Aston Villa. (Fuente: Christian Falk)

Jacobo Ramón, formado en la cantera del Real Madrid, ha descartado regresar al Bernabéu. En su lugar, el Arsenal y el Chelsea se perfilan como los principales candidatos para hacerse con el central del Como. (Fuente: AS)

LaLiga

José Mourinho lidera la ofensiva del Real Madrid para fichar a Virgil van Dijk una vez que quede libre. El capitán del Liverpool podrá firmar un precontrato con el club blanco a partir del 1 de enero de 2027. (Fuente: Fichajes)

Al Barcelona también se le ha ofrecido la posibilidad de fichar a Van Dijk el próximo verano, mientras el jugador de 35 años evalúa sus opciones. (Fuente: El Nacional)

El Barcelona y el Real Madrid acechan con gran interés a la estrella mexicana Gilberto Mora. El centrocampista del Club Tijuana, de 17 años, podrá ser traspasado a partir de enero, lo que abre la puerta a una puja este invierno. (Fuente: AS)

Pachuca v Tijuana - Torneo Apertura 2026 Liga MX 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Hansi Flick ya ha decidido que la etapa de Alejandro Balde en el Barcelona ha terminado; se esperan ofertas de la Juventus, el Liverpool y el Manchester United para el mes de enero. (Fuente: El Nacional)

Tras pasar a ser suplente de Eric García, Jules Koundé está valorado en 50 millones de euros (57 millones de dólares) y despierta el interés del Bayern Múnich y de tres clubes de la Premier League aún no revelados. (Fuente: SPORT)

Los días de Frenkie de Jong en el Barcelona están contados; el club catalán está dispuesto a aceptar ofertas que ronden los 60 millones de euros (68,4 millones de dólares) a partir de enero. (Fuente: El Nacional)

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