Rumores del mercado de fichajes: el Manchester United prepara una gran oferta por Raphinha; Álvarez, Rodrygo y más

En la Premier League, el Manchester City ha contactado con el Barcelona por el central Pau Cubarsí. Mientras tanto, en LaLiga, el Real Madrid sigue la pista de Tomás Araújo, defensa central del Benfica cuyo contrato incluye una cláusula de rescisión de 40 millones de euros.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

El Chelsea es el principal pretendiente inglés de la joven promesa del Manchester United, JJ Gabriel, aunque tanto el Real Madrid como el Barcelona han mantenido conversaciones recientes con el jugador de 15 años, quien contempla seriamente mudarse a España. (Fuente: TEAMtalk)

En cuanto al Man Utd, los "Red Devils" luchan por fichar al delantero del Barcelona Raphinha y están dispuestos a convertirlo en el jugador mejor pagado de la Premier League para convencerlo de que acepte el traspaso. (Fuente: El Nacional)

El Arsenal tiene un interés "muy real" en fichar al delantero del Bournemouth Eli Junior Kroupi. (Fuente: football.london)

El centrocampista del Crystal Palace, Adam Wharton, despierta un interés creciente en el Chelsea, que podría presentar una oferta cercana a los 80 millones de libras (107 millones de dólares) en enero para hacerse con sus servicios. (Fuente: Mark Brus)

El delantero agente libre Mauro Icardi sigue interesando al Tottenham Hotspur, que trabaja para convencerlo de que rechace una vuelta a la Serie A italiana. (Fuente: Giulio Cardone)

El Bayern de Múnich contempla intentar el fichaje del centrocampista del Liverpool Alexis Mac Allister en enero, ante el descontento del jugador en su actual club. (Fuente: Topskills Sports)

El Manchester City ha contactado con el Barcelona por el central Pau Cubarsí, pero el campeón de LaLiga dejó claro que no tiene ningún interés ni siquiera en escuchar la propuesta. (Fuente: El Nacional)

FC Barcelona v Real Racing Club de Santander - LaLiga EA Sports 2026/2027 | NurPhoto/GettyImages

El extremo del Atlético de Madrid Álex Baena está en el punto de mira del Aston Villa, el Man City y el Newcastle United de cara al mercado de fichajes de enero. (Fuente: Esto Es Atleti)

El centrocampista del Newcastle Joe Willock se ha convertido en un objetivo prioritario para el gigante turco Beşiktaş de cara al mercado invernal. (Fuente: Turkish-Football)

Ojeadores del Aston Villa, Brighton & Hove Albion, Chelsea, Crystal Palace, Liverpool, Nottingham Forest y Tottenham aprovecharon la visita del AZ Alkmaar a Sunderland entre semana para seguir de cerca al centrocampista Kees Smit. (Fuente: TEAMtalk)

LaLiga

El Real Madrid pondrá al extremo Rodrygo en el mercado en enero si se recupera a tiempo de su lesión. (Fuente: indykaila)

Las negociaciones para un nuevo contrato entre el Barcelona y Raphinha avanzan favorablemente y se encuentran en una fase avanzada, contemplándose un aumento salarial significativo. (Fuente: Matteo Moretto)

El Real Madrid sigue la pista de Tomás Araújo, defensa central del Benfica cuyo contrato incluye una cláusula de rescisión de 40 millones de euros (46 millones de dólares). (Fuente: Fichajes)

AC Milan v SL Benfica - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD1 | DeFodi Images/GettyImages

El Barcelona ha dado luz verde al agente del defensa Jules Koundé para negociar con varios clubes de la Premier League un posible traspaso que podría alcanzar los 70 millones de euros (80 millones de dólares). (Fuente: El Nacional)

El delantero del Atlético de Madrid Julián Álvarez, objetivo del Arsenal y del Barcelona, ​​está considerando cambiar de representante tras un complicado mercado de fichajes estival. Se baraja la posibilidad de que Javier Pastore, representante de Enzo Fernández, asuma su representación. (Fuente: Mundo Deportivo)

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MERCADO DE FICHAJES