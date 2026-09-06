Rumores del mercado de fichajes: el plan de 81 millones de dólares del Manchester United por Endrick; Benzema y más

En la Premier League, el Tottenham Hotspur trabaja para encontrar un nuevo club para el delantero Richarlison —quien desea marcharse— después de que fracasara su traspaso al Trabzonspor. Mientras tanto, en LaLiga, Real Madrid contempla la posibilidad de vender a Rodrygo en el mercado de fichajes de enero.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

Aumentan las especulaciones sobre el futuro del delantero del Arsenal, Viktor Gyökeres, en el norte de Londres, tras haber pasado a un segundo plano esta temporada. No obstante, es poco probable que el club se desprenda del sueco después de haber pagado 74,2 millones de dólares (63,5 millones de euros) por su fichaje el verano pasado. (Fuente: Foot Mercato)

El Liverpool planea reactivar su interés por el delantero del Crystal Palace, Ismaïla Sarr, durante el mercado de fichajes de enero, tras no lograr su contratación este verano. El jugador de 28 años sigue deseando convertir Anfield en su nuevo hogar. (Fuente: Football Insider)

Los "Reds" también han añadido a tres extremos derechos natos a su lista de objetivos para el mercado de verano de 2027: Estêvão y Pedro Neto, del Chelsea, así como Rayan, del Bournemouth. (Fuente: Fichajes)

El Arsenal y el Manchester City también están interesados ​​en Neto, al igual que el Al Hilal, gigante de la Saudi Pro League. Sin embargo, el Chelsea considera al internacional portugués una pieza valiosa y ha fijado su precio en torno a los 92,9 millones de dólares (80 millones de euros). (Fuente: CaughtOffside)

Tras la sensacional temporada 2025-26 de Bruno Fernandes, el Manchester United quiere acelerar las negociaciones para asegurar la continuidad del centrocampista con un nuevo contrato de larga duración en los próximos meses. (Fuente: Football Insider)

Antes de centrar su atención en Enzo Fernández, el City intentaba fichar al centrocampista del Bayern de Múnich, Aleksandar Pavlović. Los "Citizens" estaban dispuestos a presentar una oferta de 116,1 millones de dólares (100 millones de euros), pero el jugador alemán rechazó los acercamientos del club. (Fuente: BILD)

Tras no lograr fichar a la joven promesa del Leicester City, Louis Page, en el último día del mercado, el United sigue negociando con los "Foxes" y confía en llevar algún día al adolescente a Old Trafford. (Fuente: Manchester Evening News)

El Tottenham Hotspur trabaja para encontrar un nuevo club para el delantero Richarlison —quien desea marcharse— después de que fracasara su traspaso al Trabzonspor. Los Spurs están explorando un posible acuerdo con la Saudi Pro League, aunque no se han descartado opciones en Brasil o Portugal. (Fuente: TEAMtalk)

Brentford v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27 | Jacques Feeney/Offside/GettyImages

Tras rescindir su contrato con el Al Hilal, Karim Benzema podría despertar el interés de clubes de la Premier League ahora que es agente libre. (Fuente: talkSPORT)

A pesar del interés constante de la Saudi Pro League, el Newcastle United no tiene intención de vender a Joelinton. Tras las bajas de Sandro Tonali y Bruno Guimarães, los *Magpies* no están dispuestos a desprenderse de otro centrocampista. (Fuente: TEAMtalk)

LaLiga

El fichaje del delantero del Real Madrid, Endrick, en enero parece cada vez más probable; el Manchester United está dispuesto a pagar hasta 81,3 millones de dólares (70 millones de euros) por el brasileño. (Fuente: Fichajes)

El Barcelona planea aumentar la cláusula de rescisión de Xavi Espart —actualmente fijada en 23,2 millones de dólares (20 millones de euros)— para asegurar que el futuro de esta joya de La Masia siga ligado firmemente al Camp Nou. (Fuente: SPORT)

El vigente campeón de España está adoptando una estrategia similar con el delantero Hamza Abdelkarim. El Barcelona quiere elevar la cláusula de rescisión del joven de 17,4 millones de dólares (15 millones de euros) a 174,2 millones de dólares (150 millones de euros) para disuadir a posibles pretendientes. (Fuente: AS)

El Real Madrid contempla la posibilidad de vender a Rodrygo en el mercado de fichajes de enero. El extremo se recupera de una lesión del ligamento cruzado anterior y, a su regreso, podría quedar en un segundo plano, compitiendo por minutos en la banda derecha con Arda Güler, Yan Diomande y Brahim Díaz. (Fuente: Fichajes)

Real Madrid V Malaga Cf - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

El extremo del Manchester City, Jeremy Monga, está en el radar del Barcelona para el próximo verano. El club catalán estudia presentar una oferta de 23,2 millones de dólares (20 millones de euros) por el jugador de 17 años. (Fuente: Fichajes)

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