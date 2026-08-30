Rumores del mercado de fichajes: el posible salto de Rashford a la Premier League; Julián Álvarez, Enzo y más

En la Premier League, el Arsenal ha fichado a la joven promesa georgiana Andria Bartishvili por 5,2 millones de dólares. Mientras tanto, en LaLiga, Hansi Flick ha dado luz verde a la venta del lateral derecho del Barcelona, ​​Jules Koundé, así como a la salida del lateral izquierdo Alejandro Balde.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

El Arsenal contempla una operación sorpresa para fichar a Marcus Rashford, del Manchester United, como sustituto de Gabriel Martinelli al cierre del mercado. (Fuente: The Independent)

Por otro lado, se ha vinculado al Arsenal con un interés por el delantero del Brentford, Kevin Schade. Se cree que las negociaciones están en curso. (Fuente: Indykaila)

Si el Manchester City espera arrebatar a Enzo Fernández a Stamford Bridge, tendrá que pagar al Chelsea 176,2 millones de dólares (130 millones de libras). (Fuente: The Mirror)

El Liverpool ha acordado los términos personales con Ismaïla Sarr y se espera que presente una oferta mejorada, después de que el Crystal Palace rechazara su primera propuesta de 69,7 millones de dólares (51,4 millones de libras / 60 millones de euros) a principios de este mes. (Fuente: Nicolò Schira)

Dicha operación podría financiarse con la posible salida de Cody Gakpo. Sin embargo, el Tottenham Hotspur deberá presentar una oferta más alta, tras el rechazo del Liverpool a su propuesta inicial de 93,5 millones de dólares (69 millones de libras). (Fuente: Indykaila)

Existe interés por parte de clubes de Inglaterra, Europa y Arabia Saudí en el portero del Chelsea Robert Sánchez —relegado a un segundo plano—, quien afronta una temporada en el banquillo tras la llegada de Emiliano Martínez. (Fuente: The Guardian)

El Tottenham explora un sorprendente acuerdo de intercambio por Iliman Ndiaye que podría implicar el regreso de Richarlison al Everton. (Fuente: Santi Aouna)

El Arsenal ha fichado a la joven promesa georgiana Andria Bartishvili por 5,2 millones de dólares (3,9 millones de libras / 4,5 millones de euros), adelantándose a clubes como el Liverpool en la puja por el centrocampista. (Fuente: Geo Team)

Iberia Tbilisi v Slovan Bratislava - UEFA Champions League 2026/27 Second Qualifying Round First Leg | Levan Verdzeuli/GettyImages

La Juventus ha iniciado conversaciones sorpresa con el Tottenham para una cesión de Pape Matar Sarr, después de que fracasara su intento de fichar a Franck Kessié a principios de esta semana. (Fuente: Sacha Tavolieri)

Como alternativa a Álvarez, el Arsenal ha iniciado contactos con el delantero del Lille Matias Fernandez-Pardo —quien busca salir del club y ha sido vinculado durante mucho tiempo con el Newcastle—. (Fuente: Mark Brus)

Además de Fernandez-Pardo, valorado en 81,3 millones de dólares (60 millones de libras), el Newcastle también busca fichar a Bilal El Khannouss, del Stuttgart. (Fuente: The Telegraph)

Este esfuerzo de última hora por reforzar el ataque surge tras el interés concreto en Nick Woltemade, jugador del Newcastle que ha pasado a ser un objetivo tanto del Atlético de Madrid como de varios clubes de la Serie A. (Fuente: Fichajes)

El Nottingham Forest se dispone a reunir a Oliver Glasner con Daniel Muñoz tras cerrar un acuerdo de 29,7 millones de dólares (22 millones de libras) con el Crystal Palace. (Fuente: The Athletic)

En su constante búsqueda de los mejores talentos de LaLiga, se ha señalado que el Fulham podría intentar fichar al lateral del Rayo Vallecano, Andrei Ratiu. (Fuente: Sky Sports News)

LaLiga

Los representantes de Julián Álvarez habrían sugerido incluir una cláusula en cualquier posible acuerdo con el Arsenal que permitiera al argentino fichar en el futuro por el Barcelona, ​​el club de sus "sueños" confesos. No se cree que los *Gunners* hayan descartado esta posibilidad. (Fuente: TEAMtalk)

Trent Alexander-Arnold presiona para regresar a la Premier League tras un primer año de pesadilla en el Real Madrid. Se están llevando a cabo conversaciones sobre un polémico retorno al Liverpool, mientras que el Newcastle United también ha surgido como posible candidato. (Fuente: Fichajes)

Hansi Flick ha dado luz verde a la venta del lateral derecho del Barcelona, ​​Jules Koundé, así como a la salida del lateral izquierdo Alejandro Balde. (Fuente: El Nacional)

Al Manchester United se le ha presentado la oportunidad de fichar al delantero suplente del Atlético de Madrid, Alexander Sørloth, por la suma relativamente modesta de 40,7 millones de dólares (30 millones de libras). (Fuente: CaughtOffside)

El Real Madrid está a punto de cerrar el fichaje de Sergio Martínez, centrocampista del Racing de Santander muy bien valorado. (Fuente: AS)

Tras ver rechazados sus traspasos al Liverpool y al Arsenal, Endrick esperará hasta enero antes de volver a considerar su futuro en el Real Madrid. (Fuente: El Nacional)

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