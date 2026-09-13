Rumores del mercado de fichajes: el Real Madrid contempla a Zubimendi; Estêvão, Manu Koné y más

En la Premier League, el Sunderland prepara un nuevo intento para fichar al extremo del Sporting CP Geny Catamo en enero. Mientras tanto, en LaLiga, el Real Madrid lamenta no haber fichado este verano al director de juego Rodri y planea subsanar ese error en enero; Martín Zubimendi.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

El Chelsea planea presentar una nueva oferta por el centrocampista de la Roma Manu Koné tan pronto como se abra el mercado de fichajes de enero, tras conocer el interés del Liverpool. (Fuente: Tuttomercatoweb)

En los próximos meses, el Chelsea también iniciará conversaciones para un nuevo contrato con el joven extremo Estêvão. A pesar de las informaciones en sentido contrario, Estêvão mantiene la paciencia ante su papel reducido a las órdenes de Xabi Alonso. (Fuente: Fabrizio Romano)

El Stuttgart está dispuesto a rechazar el interés de clubes como Arsenal, Manchester United, Bayern de Múnich y Juventus por el joven defensa Finn Jeltsch. (Fuente: Tutto Juve)

Otro jugador destacado del Stuttgart, el mediapunta Bilal El Khannouss, está siendo seguido por Crystal Palace, Everton, Newcastle United y Tottenham Hotspur tras rechazar una oferta de Arabia Saudí. (Fuente: Fichajes)

Chelsea, Liverpool, Manchester City, Barcelona y Real Madrid están interesados ​​en fichar al central del Borussia Dortmund Nico Schlotterbeck. (Fuente: El Nacional)

Representantes del Liverpool se han interesado por el centrocampista del Atlético de Madrid Pablo Barrios, tras quedar impresionados con el jugador de 23 años cuando ambos equipos se enfrentaron en la Champions League. (Fuente: Space)

El Sunderland prepara un nuevo intento para fichar al extremo del Sporting CP Geny Catamo en enero, momento en el que también se espera que el Tottenham explore su incorporación. (Fuente: Record)

Sporting Club de Portugal v Galatasaray A.S. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1 | Gualter Fatia/GettyImages

El defensa de la Juventus Pierre Kalulu está siendo seguido por varios clubes de la Premier League, incluidos el Aston Villa, el Liverpool, el Manchester United y el Tottenham. (Fuente: fussball-news)

El Aston Villa y el Liverpool han mostrado interés en fichar al centrocampista de la Fiorentina Cher Ndour. (Fuente: CaughtOffside)

El Arsenal sigue queriendo reforzar su defensa y está siguiendo a Kike Salas, jugador del Sevilla de 24 años, con vistas a una posible oferta en enero. (Fuente: Fichajes)

A pesar del interés del Manchester United, el Manchester City planea retener al lateral izquierdo Rayan Aït-Nouri más allá del mercado de fichajes de enero. (Fuente: Football Insider)

LaLiga

El Barcelona presentará una oferta de 58 millones de dólares (50 millones de euros) por el lateral derecho del Tottenham, Pedro Porro, una vez se abra el mercado de fichajes de enero. (Fuente: Fichajes)

En la agenda del Barcelona también figura el centrocampista del Paris Saint-Germain Fabián Ruiz, cuya posible llegada ya cuenta con el visto bueno del entrenador Hansi Flick. (Fuente: El Nacional)

El Real Madrid lamenta no haber fichado este verano al director de juego Rodri y planea subsanar ese error en enero; Martín Zubimendi, del Arsenal, podría entrar en sus planes si no goza de minutos con los *Gunners*. (Fuente: SPORT)

Sunderland v Arsenal FC - Premier League 2026/27 | NurPhoto/GettyImages

Eduardo Camavinga rechazó una propuesta del Galatasaray este verano, a pesar de la disposición del Real Madrid a negociar un acuerdo. (Fuente: Matteo Moretto)

Tras el interés mostrado por el Barcelona, ​​el Inter de Milán trabaja para cerrar un acuerdo de renovación con el lateral izquierdo Federico Dimarco. (Fuente: Gazzetta dello Sport)

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