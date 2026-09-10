Rumores del mercado de fichajes: el Real Madrid contempla un intercambio por Mac Allister; Haaland, Álvarez y más

En la Premier League, el Arsenal explora un posible fichaje del centrocampista del Como Nico Paz. Mientras tanto, en LaLiga, el delantero del Atlético de Madrid Julián Álvarez no está dispuesto a forzar un traspaso al Barcelona en enero.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

Martín Zubimendi está dispuesto a presionar para salir del Arsenal en enero si sigue sin contar con minutos. Tanto el Chelsea como el Real Madrid han mantenido contacto con sus representantes. (Fuente: TEAMtalk)

El Real Madrid también sigue de cerca al centrocampista del Liverpool Alexis Mac Allister —quien no está del todo cómodo en su situación actual— y podría buscar un intercambio que llevaría a Eduardo Camavinga a Anfield. (Fuente: Fichajes)

Por su parte, es probable que el Chelsea retome su interés por el centrocampista de la Roma Manu Koné en enero. Los *Blues* podrían estar planeando su propio intercambio, ya que el extremo Jamie Gittens estaría interesado en hacer el camino inverso. (Fuente: Si Phillips)

Otro objetivo del Chelsea es el centrocampista del Barcelona Fermín López. Xabi Alonso ha recibido luz verde para una operación valorada en la impresionante cifra de 139,5 millones de dólares. (Fuente: El Nacional)

El Manchester City admira a Álex Baena, pero es poco probable que intente fichar al extremo del Atlético de Madrid en la ventana de enero. (Fuente: Football Insider)

El Arsenal explora un posible fichaje del centrocampista del Como Nico Paz, aunque tendría que lidiar con una cláusula de recompra que posee el Real Madrid. (Fuente: Bernabéu Digital)

Genoa CFC v Como 1907 - Serie A 2026/27 | Simone Arveda/GettyImages

Representantes del Manchester United y del Tottenham observaron en acción el martes al delantero del Club Brujas Nicolò Tresoldi. (Fuente: TEAMtalk)

El Everton mantuvo conversaciones con Martin Ødegaard cuando este era joven y jugaba en el Strømsgodset, pero no logró convencerlo para que rechazara la oferta del Real Madrid. (Fuente: Football Insider)

LaLiga

El delantero del Atlético de Madrid Julián Álvarez no está dispuesto a forzar un traspaso al Barcelona en enero; simplemente quiere dejar atrás el caos vivido durante el mercado de verano. (Fuente: El Nacional)

Sin embargo, Álvarez podría regresar el próximo verano a su antiguo equipo, el Manchester City, ya que el club de la Premier League contempla un reencuentro tras haber mantenido conversaciones con el Barcelona sobre el traspaso de Erling Haaland. (Fuente: indykaila)

Athletic Club v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

El Atlético de Madrid también está dispuesto a competir con el Real Madrid por el fichaje del centrocampista del Liverpool Alexis Mac Allister, en caso de que este quede disponible en el mercado. (Fuente: Fichajes)

Con el objetivo de sanear sus finanzas y ganar mayor margen de maniobra para futuros fichajes, el Barcelona ha saldado las deudas pendientes de operaciones anteriores por Dani Olmo, Robert Lewandowski, Vitor Roque, Jules Koundé y Raphinha. (Fuente: SPORT)

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