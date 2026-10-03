Rumores del mercado de fichajes: el Real Madrid negocia por Yamal; Yoro,

En la Premier League, el extremo del Benfica, el argentino Gianluca Prestianni, llamaría la atención de distintos clubes. Mientras tanto, en LaLiga, el Real Madrid intentaría aplicar un ''Luis Figo'' con Lamine Yamal.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

La Juventus está interesada en fichar al centrocampista del Manchester United Bruno Fernandes, pero no tiene posibilidades de alcanzar el precio de 60 millones de euros (68 millones de dólares) que piden los "Red Devils". (Fuente: Tutto Juve)

Por su parte, la Juventus muestra interés en el delantero del Manchester United, Benjamin Šeško; el equipo de la Serie A ya planea el futuro más allá de Nick Woltemade, cedido por el Newcastle United. (Fuente: Gazzetta dello Sport)

El central Leny Yoro también podría salir del Manchester United. Existe un fuerte interés del Paris Saint-Germain por el francés, pero el Arsenal se perfila como una "opción seria" a tomar en cuenta. (Fuente: Mark Brus)

El Liverpool está interesado en fichar al centrocampista del Barcelona, Marc Bernal; su futuro en el gigante de LaLiga se evaluará al final de la temporada si no logra sumar minutos de juego. (Fuente: Juan Jesus)

El extremo del Benfica, Gianluca Prestianni, está despertando el interés del Brighton & Hove Albion, el Chelsea, el Manchester United, el Newcastle y el Tottenham Hotspur. (Fuente: TEAMtalk)

El entrenador del Tottenham, Roberto De Zerbi, ha solicitado el fichaje del delantero Mauro Icardi, quien se encuentra libre. (Fuente: Fichajes)

El Chelsea está listo para unirse a la puja por el centrocampista del Liverpool, Alexis Mac Allister, ante las dudas sobre su contrato en Anfield. (Fuente: Football Insider)

El lateral izquierdo del RB Leipzig David Raum está interesado en fichar por el Manchester United, dado que su contrato expira al final de la temporada. (Fuente: TEAMtalk)

Germany v Serbia - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD3 | Boris Streubel/GettyImages

El lateral izquierdo del Bayer Leverkusen Miguel Gutiérrez también está siendo considerado por el Manchester United. (Fuente: fussball-news)

Visores del Chelsea y del Manchester United planean seguir de cerca al centrocampista del Galatasaray, Aleksey Batrakov, de 21 años, durante el partido de Champions League contra el Barcelona a finales de este mes. (Fuente: Sporx)

El Aston Villa y el Sunderland siguen de cerca al delantero del Athletico Paranaense, Kevin Viveros, después de que se estancaran las negociaciones para un nuevo contrato. El internacional colombiano de 26 años es el máximo goleador de la liga brasileña este año, con 18 goles en 26 partidos. (Fuente: Globo Esporte)

El defensa central del Atlético Nacional, Néider Parra (21 años), ha sido seguido tanto por el Bournemouth como por el Brighton. (Fuente: Sport Witness)

LaLiga

El Barcelona está interesado en fichar al creador de juego del Manchester City, Rayan Cherki, pero solo podrá intentar su contratación si los *Citizens* se ven obligados a rebajar sus pretensiones económicas debido a una posible sanción por infringir las normas financieras de la Premier League. (Fuente: Fichajes)

El defensa del Manchester City Joško Gvardiol es otro de los objetivos del Barcelona, ​​tras haber rechazado una propuesta del club de LaLiga en el verano de 2025. (Fuente: Mundo Deportivo)

Gvardiol es el fichaje soñado por el director deportivo del Barcelona, ​​Deco, quien espera que el City se vea obligado a reducir el precio de venta antes de realizar cualquier movimiento. (Fuente: El Nacional)

Spain v Croatia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD2 | David Ramos/GettyImages

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, contactó esta semana con el extremo del Barcelona Lamine Yamal, al considerar que la joven superestrella podría ser un buen objetivo de fichaje para el conjunto blanco a medio plazo. (Fuente: Albert Lesan)

El centrocampista del Tijuana Gilberto Mora quiere trasladarse a España cuando cumpla 18 años y prioriza un fichaje por el Barcelona o el Real Madrid frente al interés del Liverpool. (Fuente: Football Insider)

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