Rumores del mercado de fichajes: el revés de Vinícius Jr. por Mbappé; Barcola, Lisandro Martínez y más

En la Premier League, el Newcastle United está dispuesto a dejar marchar a Nick Woltemade por una cifra cercana a los 74,9 millones de dólares. Mientras tanto, en LaLiga, el Barcelona tiene «total confianza» en que se llegará a un acuerdo por João Cancelo.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

El vestuario del Arsenal está supuestamente convencido de que Vinícius Júnior dejará el Real Madrid por el norte de Londres, tras recibir la buena noticia de boca del director deportivo Andrea Berta. (Fuente: Diario AS)

El Real Madrid se ha mantenido firme en su propuesta final de contrato para Vinícius Jr., ofreciendo un salario anual de 27,7 millones de dólares (24 millones de euros); esta cifra no alcanza el nivel de los 34,6 millones de dólares (30 millones de euros) que percibe Kylian Mbappé, ni siquiera sumando todos los incentivos. Ante esta incertidumbre, el Arsenal está dispuesto a poner sobre la mesa una oferta de 120 millones de euros, con 100 millones garantizados. (Fuente: Cadena SER)

Sin embargo, para convencer al Madrid de vender a Vinícius Jr., el Arsenal tendría que elevar su oferta a 172,9 millones de dólares (150 millones de euros). (Fuente: ESPN)

El central del Manchester United, Lisandro Martínez, ha entrado en el radar del Barcelona. El gigante catalán, con problemas económicos, tendría que pagar 46,1 millones de dólares (40 millones de euros) por el jugador que ha disputado dos finales de la Copa del Mundo. (Fuente: Fichajes)

La oferta del Liverpool de 121 millones de dólares (105 millones de euros) por la estrella del Paris Saint-Germain, Bradley Barcola, fue rechazada rápidamente. (Fuente: Indykaila)

Aunque el PSG presiona para obtener 172,9 millones de dólares (150 millones de euros) y el Liverpool se muestra reticente a superar los 138,3 millones de dólares (102,9 millones de libras, 120 millones de euros), existe confianza en que se llegará a un acuerdo intermedio para cerrar el fichaje de Barcola antes de que expire el plazo el 1 de septiembre. (Fuente: L’Équipe)

El Newcastle United está dispuesto a dejar marchar a Nick Woltemade por una cifra cercana a los 74,9 millones de dólares (65 millones de euros). Se ha relacionado al jugador con el Manchester United y el Liverpool, pero el interés más firme proviene del Aston Villa, el Atlético de Madrid y el Borussia Dortmund. (Fuente: CaughtOffside)

Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Sebastian Widmann - FIFA/GettyImages

El Atlético de Madrid prepara una oferta de 34,6 millones de dólares (30 millones de euros) por el capitán del Tottenham, Cristian Romero. (Fuente: MARCA)

Se ha atribuido al PSG interés en el lateral del Chelsea Malo Gusto como posible competencia para Achraf Hakimi. Los Blues exigirán 100,9 millones de dólares. (Fuente: The Sun)

Se cree que el Manchester City está en la fase final de las negociaciones por Gerónimo Rulli, del Marsella, para que actúe como suplente de Gianluigi Donnarumma ante la marcha de James Trafford. (Fuente: TEAMtalk)

LaLiga

Martín Zubimendi ha sido señalado como la alternativa ideal para el Real Madrid en caso de que no prospere el fichaje de Rodri, jugador del Manchester City. El futuro del centrocampista del Arsenal se ha visto alterado por la inminente llegada de Bruno Guimarães. (Fuente: Fichajes)

Se cree que Zubimendi está presionando activamente para lograr el traspaso, habiendo pedido a sus agentes que vuelvan a contactar con el Madrid y el Barcelona. (Fuente: El Nacional)

La pugna por hacerse con los servicios de Zubimendi no se limitará a España. El Chelsea, dirigido por Xabi Alonso —quien fuera su entrenador en la Real Sociedad B—, también figura entre los posibles interesados. (Fuente: Si Phillips)

El Real Madrid y el RB Leipzig han alcanzado un acuerdo por Yan Diomande valorado en 144,1 millones de dólares (125 millones de euros) garantizados, cifra que podría ascender hasta los 140 millones de euros incluyendo variables. (Fuente: Florian Plettenberg)

La propuesta de cesión de Franco Mastantuono a la Fiorentina contempla que el club de la Serie A asuma la mitad de su salario del Real Madrid. La Viola también tendrá la opción de ampliar automáticamente su estancia temporal hasta el verano de 2027 si se clasifica para la Champions League o la Europa League esta temporada. (Fuente: TuttoMercatoWeb)

El Barcelona tiene «total confianza» en que se llegará a un acuerdo por João Cancelo; sin embargo, aún no se ha pactado la cifra de la operación con el Al Hilal. (Fuente: Fabrizio Romano)

Aunque Ferran Torres sigue despertando gran interés, Luis Enrique también ha solicitado el fichaje de Gavi, compañero suyo en el Barcelona, ​​para el Paris Saint-Germain. (Fuente: El Nacional)

El Aston Villa y el Atlético de Madrid han acordado una operación por Matteo Ruggeri valorada en 20,8 millones de dólares (18 millones de euros), más otros 6,9 millones de dólares (6 millones de euros) en variables. El único obstáculo es el propio jugador, que aún no ha dado el visto bueno a su traslado a las Midlands. (Fuente: MARCA)

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