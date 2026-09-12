Rumores del mercado de fichajes: la ofensiva de 200 millones del Manchester United; Raphinha, Yan Diomande y más

En la Premier League, el Liverpool sigue abierto a una cesión del delantero del Real Madrid, Endrick. Mientras tanto, en LaLiga, el Real Madrid planea fichar al delantero del Manchester City Erling Haaland el próximo verano.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

Chelsea, Liverpool y Newcastle United siguen la pista al centrocampista del Crystal Palace, Adam Wharton, quien espera cerrar un traspaso de gran envergadura en alguno de los dos próximos mercados. (Fuente: Hooligan Soccer)

Tanto el Arsenal como el Chelsea están dispuestos a duplicar el salario del delantero del Barcelona, ​​Raphinha, para convencerlo de regresar a la Premier League. (Fuente: El Nacional)

Mientras tanto, el Chelsea también sigue al centrocampista del Barcelona, ​​Marc Bernal, como posible sustituto a largo plazo de Enzo Fernández. (Fuente: GIVEMESPORT)

El Tottenham Hotspur no logró concretar una oferta de 24 millones de dólares (18 millones de libras) por el defensa central del Athletico Paranaense, Arthur Dias, durante el mercado de verano; el jugador de 19 años está valorado en una cifra cercana a los 35 millones de dólares (26 millones de libras). (Fuente: Globo Esporte)

El Liverpool sigue abierto a una cesión del delantero del Real Madrid, Endrick, pero deberá convencer al brasileño —cuyo futuro depende de los minutos que juegue en los próximos tres meses— para que rechace una oferta rival del AC Milan. (Fuente: Tribal Football)

Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1 | Eurasia Sport Images/GettyImages

El Manchester United está listo para intentar fichar al lateral izquierdo del Bournemouth, Adrien Truffert, y al extremo Rayan en una operación doble que podría costarles hasta 203 millones de dólares (150 millones de libras). (Fuente: Football FanCast)

El Arsenal, el Liverpool, el Manchester United y el Bayern Múnich siguen la pista al defensa central del Stuttgart, Finn Jeltsch, de 20 años. (Fuente: Fussballdaten)

El centrocampista del Inter de Milán, Aleksandar Stanković, sigue en el radar del Liverpool después de que los "Reds" preguntaran por el jugador de 21 años durante la operación de venta de Curtis Jones. (Fuente: TEAMtalk)

Ojeadores del Arsenal observaron en acción al lateral derecho de la Roma, Wesley, durante el partido de Champions League del jueves contra el Fenerbahçe. (Fuente: 4-4-2)

Ronald Araújo ya ha dejado claro su interés en quedarse en el Liverpool cuando finalice su cesión con el Barcelona el próximo verano. (Fuente: Daily Mail)

LaLiga

Yan Diomande empieza a impacientarse por su papel limitado tras su llegada al Real Madrid, ya que creía que se le habían prometido más minutos. José Mourinho mantiene plena confianza en el joven extremo e intenta integrarlo en el equipo poco a poco para reducir la presión que recae sobre él. (Fuente: Okdiario)

El Real Madrid planea fichar al delantero del Manchester City Erling Haaland el próximo verano. El entorno de Haaland insiste en que una cláusula de rescisión podría facilitar el traspaso, pero el City ha negado la existencia de dicho mecanismo. (Fuente: José Félix Díaz)

El Barcelona está dispuesto a presentar una oferta de intercambio por el delantero del Atlético de Madrid Julián Álvarez, que incluiría al centrocampista Gavi y un pago en efectivo de 93 millones de dólares (80 millones de euros). (Fuente: El Nacional)

El Barcelona también está interesado en el centrocampista del Stuttgart Angelo Stiller. El Arsenal, el Bayer Leverkusen y la Juventus son admiradores declarados del jugador de 23 años. (Fuente: fussball-news)

Stuttgart v Viking FK - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1 | NurPhoto/GettyImages

Tras no lograr su fichaje en verano, el Barcelona planea retomar el interés por el defensa central del FC Twente Ruud Nijstad más adelante. (Fuente: Matteo Moretto)

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