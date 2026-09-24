Rumores del mercado de fichajes: luz verde para el lateral izquierdo del Manchester United; Bellingham, Gavi y más

En la Premier League, se prevé que el Arsenal y el Manchester United realicen ofertas oficiales este invierno por el delantero del Sunderland, Brian Brobbey. Mientras tanto, en LaLiga, el sueño de Julián Álvarez de defender la camiseta del FC Barcelona en enero podría estarse alejando de nuevo.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

La búsqueda de un lateral izquierdo por parte del Manchester United podría llegar a su fin en enero. Tyrick Mitchell, del Crystal Palace, quiere convertir Old Trafford en su nuevo hogar y ya ha comunicado su decisión al club. (Fuente: inindykaila)

El Chelsea mantiene su interés en el centrocampista del Bournemouth, Alex Scott, y en la estrella del Crystal Palace, Adam Wharton. Los Blues estarían dispuestos a fichar a cualquiera de los dos en el mercado de enero, pero también contemplan la posibilidad de esperar hasta el verano si fuera necesario. (Fuente: CaughtOffside)

A pesar de los rumores que lo vinculan con el Bayern Múnich, no está previsto que Florian Wirtz regrese a Alemania. El jugador del Liverpool resulta demasiado costoso para que el equipo de Vincent Kompany concrete su fichaje en enero. (Fuente: Christian Falk)

En su lugar, el Bayern Múnich centra sus esfuerzos en conseguir el fichaje de Morgan Gibbs-White. El campeón alemán parte como favorito para hacerse con la estrella del Nottingham Forest, quien se reencontraría así con su compañero de selección inglesa, Harry Kane. (Fuente: talkSPORT)

Se espera que el Arsenal presente una oferta oficial por el centrocampista de 17 años Luca Weinhandl durante el mercado invernal. El Newcastle United, el Brighton & Hove Albion y el Aston Villa también están interesados ​​en la joven promesa del Sturm Graz. (Fuente: TEAMtalk)

Tras 10 temporadas en Anfield, Virgil van Dijk afrontará un nuevo reto al finalizar la campaña. El Liverpool no tiene intención de ofrecerle una renovación y permitirá que se marche como agente libre este verano. (Fuente: Football Insider)

Se prevé que el Arsenal y el Manchester United realicen ofertas oficiales este invierno por el delantero del Sunderland, Brian Brobbey. El Chelsea también está en la puja, tras haber preguntado por el "9" el pasado verano. (Fuente: Hooligan Soccer)

FBL-ENG-PR-MAN CITY-SUNDERLAND | PETER POWELL/GettyImages

El sueño del Tottenham Hotspur de fichar a Raphinha se ha desvanecido. El delantero ha comprometido su futuro con el Barcelona mediante un nuevo contrato. Los Spurs fueron el equipo de la Premier League que más insistió —aunque sin éxito— en fichar al brasileño este verano. (Fuente: TEAMtalk)

Federico Chiesa, apartado en el Liverpool, está dispuesto a abandonar Merseyside durante el mercado de enero si su situación en el equipo no mejora. (Fuente: Calciomercato)

Hablando de jugadores sin un espacio verdadero en sus equipos, Alejandro Garnacho —cedido al Aston Villa— está siendo seguido por clubes españoles tras haber contado con pocos minutos en esta etapa inicial de su cesión. LaLiga podría ser una vía de escape para el extremo argentino. (Fuente: Daily Mail)

LaLiga

A pesar de que a Jude Bellingham le quedan dos años de contrato, el Real Madrid planea renovar al talentoso centrocampista. La ampliación de contrato podría cerrarse mucho antes de lo previsto, posiblemente en las próximas dos semanas. (Fuente: Matteo Moretto, vía Radio MARCA).

Gavi, centrocampista del Barcelona, ​​es el objetivo prioritario de Luis Enrique para los próximos mercados. El Paris Saint-Germain contempla presentar una oferta de 45 millones de euros (51,2 millones de dólares) por el jugador español. (Fuente: Fichajes)

El AC Milan considera a Endrick, delantero del Real Madrid, como el fichaje ideal. El brasileño encabeza la lista de deseos de Ruben Amorim para reforzar la plantilla. (Fuente: Calciomercato)

Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, no verá cumplido su deseo de fichar por el Barcelona, ​​al menos en enero. El club azulgrana ha establecido la contratación de un central como prioridad para el mercado invernal. (Fuente: Fichajes)

Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | NurPhoto/GettyImages

Jon Martín, central de la Real Sociedad, está despertando el interés de grandes clubes europeos. El Arsenal, el Chelsea y el Liverpool siguen de cerca al jugador de 20 años, mientras que el Real Madrid y el Barcelona también permanecen atentos a su evolución. (Fuente: fussball-news)

El Atlético de Madrid está interesado en Laciné Megnan-Pavé, delantero del Montpellier. El Paris Saint-Germain y el Benfica también siguen la pista de este joven de 16 años. (Fuente: Ekrem Konur)

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